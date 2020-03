Informacijska pooblaščenka: Dodatna pooblastila policiji posegajo v ustavne pravice

Prelesnikova dodaja, da bi morali 103. in 104. člen interventnega zakona ustrezno urediti tako, da bi imeli policisti dodatna pooblastila zgolj za tiste namene, ki bi bili v nastalih razmerah epidemije najbolj potrebni in učinkoviti glede na priporočila in ocene zdravstvene stroke, poroča STA.

"Razumemo nujnost ukrepov v nastalih izrednih razmerah epidemije, vendar pa te hkrati ne smejo postati izgovor za ukinitev ustave in temeljnih pravic, ki jih ta določa," je zapisala informacijska pooblaščenka. Dodala je še, da bi se morali zakonodajalci nujno posvetovati tudi z varuhom človekovih pravic, navaja STA.

Pogreša konkretne utemeljitve epidemiologov

Pogreša tudi konkretne utemeljitve in argumente zdravstvene stroke in epidemiologov, ali je resnično nujno treba razširiti vsa temeljna pooblastila policije na tako široke namene ter slediti gibanju posameznikov. Po njenem mnenju tudi ni razvidno, kateri drugi ukrepi bi lahko imeli v danih razmerah enake ali primerljive učinke, kot je na primer omejitev gibanja, poroča STA.

"Pooblastila iz 103. člena se ne nanašajo le na zagotovitev spoštovanja posebnih ukrepov iz zakona, ki določa nalezljive bolezni, na primer glede karantene ali izolacije, temveč tudi na zelo široko podan namen zajezitve in obvladovanja epidemije ter v zvezi s tem sprejetih odredb in odlokov. Aktivnostim glede zadnjega smo izpostavljeni prav vsi državljani Slovenije," je opomnila v sporočilu za javnost.

V praksi to pomeni vzpostavitev policijske države

Po mnenju Prelesnikove gre tako pri določbi iz tega člena za takšno širitev pooblastil policistov, da lahko zajamejo potencialno vse prebivalstvo Slovenije in v praksi pomenijo vzpostavitev policijske države, piše STA.

V 104. členu pa informacijska pooblaščenka vidi resen poseg v temeljno ustavno pravico posameznikov do komunikacijske zasebnosti in varstva osebnih podatkov. "Dodatno skrb zbujajoč je poskus predlagatelja, da tak poseg opraviči s pridobivanjem soglasja posameznika. Že vsebina soglasja, ki de facto izključuje možnost preklica soglasja in vsebuje številne obveznosti in prepovedi za prizadetega posameznika, kaže na to, da gre za pravno zlorabo pojma soglasje," je opozorila.

Velika tveganja ob predlaganih ukrepih

Kot je spomnila, ni malo primerov iz pretekle inšpekcijske prakse informacijskega pooblaščenca, ko je policija podatke pridobivala nezakonito ali jih hranila predolgo, ob tem pa se stalno vrstijo neupravičeni vpogledi policistov v zbirke osebnih podatkov posameznikov brez kakršnekoli pravne podlage.

"Vse to kaže na izjemno velika tveganja predlaganih ukrepov, celo izničenje načela delitve oblasti, ko bi lahko dejansko teoretično izvršilna veja oblasti prek policije stalno nadzorovala vse prebivalce Slovenije," je poudarila.

Prelesnikova tudi meni, da členov o dodatnih policijskih pooblastilih ni primerno obravnavati v zakonu z ekonomskimi spodbudami in ukrepi za blažitev posledic epidemije na gospodarstvo, saj z "všečnostjo in nujnostjo sprejema slednjih omeji čas in zmožnost za kritičen odziv ter doseganje družbenega konsenza glede posegov v pravice državljanov in prebivalcev Slovenije".