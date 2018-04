Inflacija aprila na letni ravni 1,5-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so se aprila dvignile na mesečni in na letni ravni. Mesečna inflacija je dosegla 0,7 odstotka, na letni ravni pa je bila 1,5-odstotna. Letno inflacijo so višali dražja hrana ter gorivo in energija, mesečno pa dražja obleka in obutev ter počitniški paketi, je objavil Statistični urad.

Aprilska inflacija na letni ravni je bila nižja kot v enakem mesecu lani, ko je dosegla 1,8 odstotka. Povprečna 12-mesečna rast cen življenjskih potrebščin je bila medtem z 1,3 odstotka višja kot v enakem obdobju lani, ko je dosegla 0,8 odstotka.

Na letno raven vplivale višje cene hrane, energentov

K Letno inflacijo so s po 0,2 odstotne točke blažile tudi nižje cene obutve (-6,5 odstotka). Foto: Thinkstock skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane, ki so se zvišale za 3,8 odstotka. Znotraj tega sta se najbolj podražila sadje in meso (za 10,1 oz. 8,4 odstotka). 0,5 odstotne točke so doprinesle še višje cene goriv in energije, pri čemer se je toplotna energija podražila za 13,6 odstotka, tekoča goriva za 10,5 odstotka, goriva in maziva pa za 4,8 odstotka.

Na drugi strani so letno inflacijo s po 0,2 odstotne točke blažile nižje cene obutve (-6,5 odstotka) in avtomobilov (-4,2 odstotka).

Na mesečno inflacijo vplivale višje cene oblačil, obutve, počitniških paketov

K mesečni inflaciji so medtem 0,4 odstotne točke prispevale višje cene oblačil in obutve (+5,3 odstotka), 0,3 odstotne točke pa višje cene počitniških paketov (+11,2 odstotka). Po 0,1 odstotne točke so doprinesla dražja goriva in maziva (+1,8 odstotka) ter druge aprilske podražitve.

Mesečno inflacijo so s po 0,1 odstotne točke ublažile nižje cene prevoza potnikov z letalom (-21,6 odstotka) in nižje cene sadja (-5,3 odstotka).

Letna rast cen aprila je 1,9-odstotna

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je aprila 1,9-odstotna, v enakem mesecu lani pa 1,7-odstotna. Mesečna rast cen je bila medtem po tem indeksu 0,4-odstotna.