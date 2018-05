Industrija tobaka je neuničljiva #video

Industriji tobaka prav nič ne pride do živega. Ves čas vabi nove kadilce, poskuša zaobiti zakone, ki jo omejujejo. Celo pod pretvezo, da so s tobakom povezani izdelki manj škodljivi kot navadna cigareta. Medtem ko zaradi bolezni, ki jih s sabo prinaša kajenje, pri nas vsak dan umre 10 ljudi, je še hujši podatek, da v Sloveniji kadi vsak šesti najstnik, star med 15 in 19 let.

Pri nas kadi 10 odstotkov nosečnic in vsako leto je tobačnemu dimu izpostavljenih več kot 2000 še nerojenih otrok. Foto: Thinkstock

Mladina najraje kadi moderne elektronske cigarete, vodne pipe in najnovejše cigarete, ki se le segrevajo in ne gorijo, ampak to ni nič manj škodljivo za zdravje, svari stroka. Povsod je namreč prisoten nikotin in vse vodi v odvisnost. Varne cigarete torej ni, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

V svetu 100 milijonov smrti na leto pripisujejo ravno kajenju, a v pehanju za dobičkom tobačna industrija ne odneha. Z vedno novimi alternativami - med zadnjimi so elektronske cigarete, ki so v ZDA že prehitele navadne - v svoj krog vabijo nove bodoče odvisnike cigaretnega dima.

Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je dejal, da je neverjetno, kako se tobačni izdelki hitro približajo prav mladim. Ker je tobak prisoten tudi na spletnih prodajnih mestih, je substance težko nadzirati v uporabi mladine. ''Pri tem gre za zavedanje,'' je še poudaril Lovše.

Odvisnost od nikotina je primerljiva z odvisnostjo od heroina

''Elektronske cigarete vsebujejo številne snovi, škodljive za zdravje. Res je, da v manjših količinah kot v tobačnih cigaretah, ampak vendarle niso neškodljive,'' je pojasnila Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Tobačna industrija uporablja topila, ki so rakotvorna, dražilna in strupena. Jan Peloza z Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj ob tem dodaja, da tobačnega kolesja ne poganjajo zgolj kadilci, temveč predvsem multimilijardne industrije, za katere je povzročanje škode največji cilj.

Nikotin povzroča odvisnost, ki je podobna odvisnosti od heroina, zato je odločitev, da kadilec preneha uporabo tobačnih izdelkov, vse prej kot lahka. A vsak mora najprej začeti pri sebi, svoji skrbi za zdravje in kakovost življenja.