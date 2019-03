Incidenti v Piranskem zalivu se nadaljujejo

Incidenti in kršitve meje v Piranskem zalivu se tudi leto dni in tri mesece po uveljavitvi arbitražne razsodbe o slovensko-hrvaški meji nadaljujejo brez premora. Kot je za STA sporočila policija, so letos našteli že 295 spornih dogodkov ali povprečno 3,6 na dan. Lani so jih povprečno zabeležili 4,5 na dan.

Policija je v času od uveljavitve arbitražne razsodbe 30. decembra 2017 pa do konca lanskega leta obravnavala 1.646 spornih dogodkov na morju, v katerih je bilo skupaj udeleženih 2.470 plovil. Od tega so obravnavali 1.130 vplutij plovil hrvaške policije in 1.340 vplutij plovil hrvaških ribičev.

Cerar napovedal, da bodo v Zagreb poslali protestno noto

Letos pa so do 22. marca, torej prejšnjega petka, zabeležili že 295 dogodkov, pri čemer so skupaj našteli 467 nedovoljenih vplutij hrvaških plovil. Od tega je šlo 232-krat za plovila hrvaških varnostnih organov. Povprečno to pomeni, da hrvaški policisti mejno črto, kot jo je na morju določilo arbitražno sodišče, prečkajo skoraj trikrat na dan.

V to statistiko policije pa očitno še ni vštet nedeljski incident, ko je večji hrvaški policijski čoln vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje in celo 1,3 kilometra čez sredinsko črto v Piranskem zalivu, ki naj bi bila za Hrvate edina veljavna meja med državama na morju. Zaradi tega incidenta je slovenski zunanji minister Miro Cerar napovedal, da bodo v Zagreb poslali protestno noto.

Foto: STA

Policija sicer vplutje hrvaške policije v slovensko morje obravnava kot incident, medtem ko vplutje hrvaških ribičev obravnava kot kršitev zaradi nedovoljenega prestopa meje. V zvezi s tem je slovenska policija obravnavala 236 prekrškovnih postopkov zoper hrvaške ribiče.

Kazni hrvaškim ribičem izreka tudi slovenska ribiška inšpekcija. Kot so za STA sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je od implementacije arbitražne razsodbe pa do preteklega ponedeljka, 25. marca, 1.047 hrvaških ribičev kršilo ribiško zakonodajo na območju Piranskega zaliva. To povprečno pomeni več kot dve kršitvi na dan.

Policija zabeležila poškodovanja ribiških mrež

Večinoma prekrškovnih postopkov, ki so jih uvedli v vseh primerih, zaradi različnih vzrokov - od neprepoznavanja storilca do pomanjkanja podatkov o njem - niso mogli končati. Dejansko je bilo izdanih 90 plačilnih nalogov in 67 odločb o prekršku, pojasnjujejo na ministrstvu.

Policija je zabeležila tudi dve kaznivi dejanji poškodovanja mrež slovenskih ribičev s strani hrvaškega ribiča, in sicer 26. julija lani. Hrvaškemu ribiču - neuradno gre za obdolženca Rina Ossicha - je Okrajno sodišče v Kopru 7. februarja letos izdalo tudi kaznovalni nalog. Sodba še ni pravnomočna.

Foto: STA

Več podrobnosti sodišče ni hotelo razkriti, je pa hrvaška televizija Nova TV poročala, da mu je sodišče prisodilo pogojno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta.

To je tudi po podatkih slovenske policije prvi primer, da je bila kakšnemu hrvaškemu ribiču izrečena zaporna kazen. Pri vseh drugih primerih je šlo namreč za izrek globe.

Na drugi strani tudi slovenski ribiči prejemajo kazni hrvaških organov, ker prečkajo sredinsko črto v Piranskem zalivu in ribarijo do meje, ki jo je Sloveniji določilo arbitražno sodišče. Tovrstnih postopkov je po podatkih kmetijskega ministrstva doslej že 430, skupna višina izrečenih kazni za vse slovenske ribiče pa znaša že okoli 480 tisoč evrov.

Slovenija ribičem pomaga s pravno zaščito

Slovenija sicer ribičem pomaga s pravno zaščito, pri čemer pritožbene postopke vodi puljski odvetnik Ivica Senjak. Noben od postopkov še ni pravnomočno končan.

Prav tako je slovensko kmetijsko ministrstvo v skladu z implementacijsko arbitražno zakonodajo povrnilo škodo slovenskemu ribiču, ki mu je hrvaški "kolega" uničil mreže, in sicer v višini 816 evrov, so še sporočili z ministrstva.

O tem, ali je morda tudi kakšen slovenski ribič podobno oškodoval hrvaškega, slovenski organi nimajo informacij.