V Piranskem zalivu bo zrasel umetni greben

Na dnu Piranskega zaliva bodo predvidoma konec avgusta postavili umetno podvodno strukturo, na kateri bodo raziskovali možnosti pridobivanja avtohtonih morskih organizmov za gojenje. V zavodu YouSea pričakujejo, da bo Morska oaza Piran, kot so jo poimenovali, postala dom številnih vrst in delovala podobno kot naravni podmorski greben.

S postavitvijo strukture, za kar bodo imeli vsa ustrezna dovoljenja, bo zavod za ohranjanje biodiverzitete morja YouSea iz Seče uresničil idejo, ki je po besedah direktorice zavoda Irene Fonda stara že več kot 30 let.

To bo sicer prva tovrstna umetna podvodna struktura v Piranskem zalivu. Dolga bo 5,5 metra, široka 3,5 metra in visoka tri metre, od obale pa bo oddaljena nekaj več kot kilometer. Sestavljena bo iz betona, železa in vstavljenih apnenčastih kamnov. Kot je za STA dejala Fonda, gre za inertne materiale, na katere se morske živali rade pritrdijo.

"Osnovni cilj te pilotne strukture je ugotavljanje in raziskovanje možnosti inovativnega ter sonaravnega pridobivanja hrane iz morja," je pojasnila Fonda. Z gojitveno opremo lastne izdelave bodo v prvi vrsti poskušali razviti učinkovit način pridobivanja mladih ostrig in drugih avtohtonih organizmov, ki bi lahko bili zanimivi za gojenje.

Poligon za opazovanje in spremljanje biodiverzitete v morju

Projekt predstavlja začetek razvoja multitrofične marikulture v Sloveniji, ki je tudi ena od usmeritev Evropske unije na področju marikulture, je še povedala Fonda.

"V zavodu YouSea pričakujemo, da bo Morska oaza Piran zaradi svoje premišljene oblike postala dom tudi številnih vrst rib in drugih morskih organizmov in bo tako delovala podobno kot naravni morski podvodni grebeni," je pojasnila. Tako bo lahko postala tudi poligon za opazovanje in spremljanje biodiverzitete v morju ter bo posledično zanimiva še za druge ustanove, je dodala.

Zavod YouSea bo strukturo med drugim uporabil za raziskovanje kapacitet ponora ogljikovega dioksida. Lupine in oklepi morskih organizmov, ki bodo živeli na njej, so namreč v veliki meri zgrajeni iz kalcijevega karbonata, v katerega se nepovratno vgrajuje omenjeni toplogredni plin.

Postavitev Morske oaze bo financiralo podjetje Bauhaus

Postavitev Morske oaze Piran bo v celoti financiralo podjetje Bauhaus, ki je glavni podpornik zavoda. Sredstva za vzdrževanje in opazovanje podvodne strukture ter za delovanje zavoda pa bodo prispevali tudi drugi posamezniki in podjetja.

V začetku meseca so medtem v portoroškem Monfortu zagnali tudi projekt Modre šole za morje. Gre za izobraževalni in ozaveščevalni del akcije za postavitev Morske oaze Piran. Prva prejemnica naziva modra šola, ki ga podeljuje zavod YouSea, je postala ljudska šola Lipa ob Vrbi na avstrijskem Koroškem.

Izobraževanje o morju in morskih organizmih ter zavedanje o občutljivosti in zapletenosti morskega ekosistema nameravajo razširiti najprej na 18 istrskih šol.