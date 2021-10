V Piranskem zalivu zagorela hrvaška ribiška ladja

Pomorski policisti so ravno opravljali svoje delo in med rednim obhodom v Piranskem zalivu zagledali barko, ki so jo zajeli plameni. Ko so videli, da z gasilnim aparatom požara ne bodo več mogli pogasiti, so dva člana posadke z goreče ribiške ladje rešili. Varno so jih prepeljali do Savudrijske luke.

Druga ribiška ladja, ki je plula v bližini Piranskega zaliva, je nato gorečo barko privlekla do obale, tam pa so jo pogasili lokalni gasilci.