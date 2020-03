Igor Zorčič je novi predsednik državnega zbora

Dosedanji vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič je bil na tajnem glasovanju z 48 glasovi za in 29 proti izvoljen za novega predsednika državnega zbora. Na tem mestu bo zamenjal prvaka SD Dejana Židana, ta je odstopil po oblikovanju nove koalicije in izvolitvi Janeza Janše za mandatarja.

Poslanec SMC Igor Zorčič, ki so ga poslanci danes izvolili na mesto predsednika državnega zbora, je postal 14. predsednik državnega zbora od njegove ustanovitve decembra 1992. Zorčič se je po izvolitvi zahvalil za podporo in izrazil hvaležnost, da so mu z izvolitvijo zaupali graditi na dediščini vseh, ki so na omenjeni funkciji pisali zgodovino slovenskega parlamentarizma: "Z izvolitvijo ste mi naložili veliko odgovornost, a vedite, da parlamentarne demokracije v teh dveh letih ne bom gradil sam, ampak skupaj z vami."

Zorčič dobil 48 glasov podpore, 11 glasovnic je bilo neveljavnih

Po njegovih besedah bo šlo vsem skupaj bolje, če "bomo sprejemali kakovostne in družbeno sprejemljive odločitve". "Zato moramo spoštovati pravila in postopke, drug drugega in krepiti dialog. Sam bom v te cilje usmeril vse svoje znanje in energijo," je povedal Zorčič. Dosedanjima predsednikoma parlamenta v tem mandatu, Dejanu Židanu in Mateju Toninu, se je ob tem zahvalil za opravljeno delo, poroča STA.

Zorčiča je na mesto predsednika državnega zbora v skladu s koalicijsko pogodbo predlagalo 48 poslancev nove koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS. Foto: STA

Zorčiča je na mesto predsednika državnega zbora v skladu s koalicijsko pogodbo predlagalo 48 poslancev nove koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS. Še pred glasovanjem so mu podporo izrekli tudi poslanci SNS in poslanca obeh manjšin. Glasovanje sicer te napovedane podpore ne odraža. Dobil je 48 glasov, 11 glasovnic je bilo neveljavnih.

V SMC prepričani, da bo Zorčič novo funkcijo opravljal uspešno

Janja Sluga (SMC) je v predstavitvi predloga povedala, da Zorčiča predlagajo, ker so prepričani, da bo funkcijo opravljal uspešno, kar da dokazujejo tako njegovo dosedanje delo kot izkušnje. "Verjamemo, da ga bodo pri delu vodile vrednote spoštljivosti, preudarnosti, strpnosti, odprtosti do različnosti, sodelovanja in iskrenosti. Zaupamo njegovi predanosti, zrelosti in modrosti, s čimer bo omogočil pogoje za demokratično, uspešno in kakovostno delo državnega zbora ter s tem pripomogel h krepitvi odgovorne politične kulture ter podobi dobro delujoče ter napredne parlamentarne demokracije," je dejala Sluga.

Ocenila je, da je Zorčič v okviru svojega dosedanjega dela ne glede na programsko in svetovnonazorsko različnost "vedno tvorno in korektno sodeloval s kolegi poslanci iz vseh poslanskih skupin", zato verjame, da bo takšno držo in način dela nadaljeval tudi po izvolitvi.

42-letni pravnik je bil do zdaj dvakrat izvoljen za poslanca

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je v predstavitvi stališč poslanskih skupin dodatno dejal, da Zorčiču zaupajo in ga cenijo kot človeka s kompetencami in občutkom za sočloveka. V NSi pa po besedah Jožefa Horvata od novega predsednika državnega zbora pričakujejo, da si bo prizadeval za čim višjo kulturo parlamentarnega dialoga ter za dosledno spoštovanje pravil državnega zbora.

Da Zorčiča ne bodo podprli, so že v sredo napovedali v LMŠ, SD in Levici. V SD po današnjih besedah Bojane Muršič Zorčiča sicer poznajo kot k sodelovanju usmerjenega in spoštljivega poslanca, pripravljenega poslušati, kljub temu pa se jim je zdelo prav, da "v danih političnih razmerah politično zaupanje najde v novi koaliciji". Dvainštiridesetletni Zorčič je pravnik. Do zdaj je bil v parlament izvoljen dvakrat, in sicer prvič na volitvah leta 2014, drugič pa leta 2018, ko je tudi prevzel vodenje poslanske skupine SMC.