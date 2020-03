Predlog ukinitve volilnih okrajev brez zadostne podpore poslancev

Da predlog ne bo dobil potrebne podpore, je pokazala že današnja predstavitev stališč poslanskih skupin. Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je namreč napovedal, da v DeSUS novele ne bodo podprli, kar je ob dejstvu, da je že pred tem podporo predlogu odrekalo 26 poslancev SDS, pomenilo, da bo predlog zakonodajno pot sklenil že v prvi obravnavi.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin je danes podporo zakonu dodatno odrekel poslanec madžarske manjšine Ferenc Horvath, čeprav je bil skupaj s še 58 poslanci LMŠ, SD, SMC, SAB, NSi, SNS in Levice ter poslancem italijanske manjšine njegov predlagatelj. Kot je dejal Horvath, svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, ki je bil v preteklosti naklonjen predlagani rešitvi, o njej nima več enotnega mnenja. Horvath se je na glasovanju nato vzdržal.

DeSUS in SDS: Novela bi prinesla še večjo centralizacijo države

V DeSUS in SDS so v današnji razpravi ocenjevali, da bi novela, s katero bi uresničili odločbo ustavnega sodišča, prinesla še večjo centralizacijo države. Volilni okraji, ki bi jih z njo ukinili, po besedah Branka Grimsa (SDS) omogočajo bistveno bolj enakomerno zastopanost terena s poslanci.

Jurša je predlagateljem očital, da je popolno nehigienično in pravno sporno, da je bil predlog v državni zbor vložen po tistem, ko je bila nakazana možnost predčasnih volitev. Nenapisano pravilo namreč po njegovih besedah pravi, da se volilnega sistema ne spreminja vsaj leto dni pred volitvami, poroča STA.

Ukinitev volilnih okrajev in uvedba relativnega prednostnega glasu je sicer ena od dveh možnosti, s katero bi bilo mogoče uresničiti odločbo ustavnega sodišča. To je namreč pred več kot letom dni ugotovilo neustavnost četrtega člena zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ker da v številu volivcev po posameznih volilnih okrajih obstajajo prevelike razlike.

Druga možnost bi bila ustrezno preoblikovanje volilnih okrajev, da bi bili ti po velikosti bolj primerljivi, o čemer pa stranke v pogajanjih niso dosegle soglasja. Tudi danes so predlagatelji novele omenjeno možnost ocenili kot nerealno, poroča STA.

V drugih strankah podprli ukinitev volilnih okrajev

"Zgolj s spremembo meja volilnih okrajev bi lahko kaj hitro naleteli na enako težavo, kot jo imamo danes, saj bodo demografske in selitvene spremembe zagotovo pripeljale do tega, da bodo okraji čez čas spet postali neenaki in bomo imeli enak položaj kot danes," je dejala Tina Heferle (LMŠ).

Poslanki Janja Sluga (SMC) in Maša Kociper (SAB) sta povedali, da v njunih strankah ukinitev volilnih okrajev zagovarjajo, ker ta možnost volivcem daje možnost izbire med različnimi kandidati iste stranke. Trenutno lahko namreč volivec podpre le kandidata, ki ga je določila stranka, po novem pa bi lahko izbiral med 11 kandidati s strankine liste. Ta namreč ne bi bila več oblikovana na ravni volilnega okraja, ampak na ravni volilne enote, je dejala Janja Sluga.

Za Matjaža Hana (SD) je tak predlog dober, ker predvideva enak način volitev, kot ga poznamo pri volitvah v evropski parlament, ki se je pri volivcih do zdaj izkazal kot razumljiv. "Zakon ni idealen, je pa minimalen konsenz, ki pomeni skupni imenovalec za 59 poslancev," je dejal poslanec Levice Matej T. Vatovec. V NSi in SNS po besedah Blaža Pavlina in Zmaga Jelinčiča menijo, da je predlagana rešitev edina, ki bi povečala vpliv volivcev na to, kateri poslanec bo izvoljen.

V današnji razpravi so sicer nekateri poslanci ob spoznanju, da novela ne bo dobila zadostne podpore, opozorili, da bo rok za uresničitev odločbe ustavnega sodišča potekel konec leta ter da bo pri spremembah volilne zakonodaje prej ali slej treba doseči dogovor, poroča STA.