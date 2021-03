Idrijska Bela: pri padcu se je huje poškodoval plezalec

Med plezanjem na plezališču Strug v Idrijski Beli je v nedeljo nekaj po 12.30 zaradi izgube oprijema v steni z višine dobrih 15 metrov padel in se predvidoma huje poškodoval 28-letni plezalec iz okolice Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Takoj po nesrečnem padcu so poškodovancu pomoč na kraju nudili njegova življenjska sopotnica in dva naključna mimoidoča sprehajalca, ki so nato poklicali pristojno reševalno službo za zaščito in reševanje, piše STA.

Na kraju nesreče so poleg idrijskih policistov posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin, gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Idrija in reševalci idrijskega zdravstvenega doma. Kasneje so poškodovanca prevzeli člani dežurne ekipe Gorske reševalne službe z Brnika in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

O dogodku so obvestili pristojno preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. Glede na doslej ugotovljena dejstva so idrijski policisti tujo krivdo izključili, še piše STA.