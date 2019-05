Hude obtožbe na račun podjetja in zaposlenih, ki prevažajo bolnike #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo skrbi za nadzor voznikov reševalcev? Odgovore na to vprašanje iščemo že od petka, ko smo poročali o vozniku, ki je bolnika prevažal pijan in pri tem vijugal po cesti. Ministrstvo za zdravje in tudi bolnišnice, ki naročajo prevoze pri zasebnih reševalnih službah, se odgovornosti otepajo.