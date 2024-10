Huda prometna nesreča: dve ženski umrli, dva voznika v bolnišnico

Policisti so bili o nesreči s smrtnim izidom obveščeni nekaj čez 15. uro. V nesreči sta bili udeleženi dve vozili, po prvih informacijah je voznik osebnega vozila slovenskih registrskih oznak trčil v kombi tujih registrskih oznak, ki je peljal nasproti.

Na kraju sta življenje izgubili dve sopotnici v osebnem avtomobilu, eno osebo, prav tako sopotnika v osebnem avtomobilu, so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Voznika avtomobila in kombija so odpeljali reševalci, kako poškodovana sta, še ni znano, so zapisali na policiji.

Regionalna cesta Lenart–Benedikt je zaprta za promet, obvoz je urejen. Policisti na kraju še preiskujejo okoliščine prometne nesreče.