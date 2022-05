Eksplozija v središču Kočevja: več kot 20 poškodovanih, dva huje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 8.35 je odjeknila eksplozija v podjetju Melamin v središču Kočevja. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je več kot 20 ljudi poškodovanih, dve osebi so prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so že aktivirali načrt za množične nesreče. Glavna cesta skozi Kočevje je zaradi intervencije trenutno zaprta, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Požar je pogašen.

Po pričevanjih očividcev se je v trenutku eksplozije vse streslo. Novinarka Nataša Briški je na Twitterju delila spodnjo fotografijo.

Ojej, v Melaminu v Kočevju huda eksplozija. Vse je streslo. Groza!



Močni eksploziji je sledil požar, iz kemične tovarne Melamin se vali velik oblak dima. Po informacijah uprave za zaščito in reševanje je požar pogašen.

Glavna cesta skozi Kočevje je zaradi intervencije trenutno zaprta, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Obvoz je po lokalnih cestah. Promet preusmerja policija.

Več kot 20 ljudi poškodovanih, dve osebi huje opečeni

Aktivirane so gasilske enote in zdravstvene enote, ekološki laboratorij z mobilno enoto, pa tudi helikopterska pomoč. Po zadnjih podatkih je več kot 20 poškodovanih, dve osebi sta huje opečeni in prepeljani v UKC Ljubljana.

UKC Ljubljana je že aktiviral načrt za množične nesreče.

Policija opozarja: Zaprite okna in ostanite doma

Policisti vsem prebivalcem v okolici svetujejo, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem, dokler traja intervencija. Prav tako naj se ne približujejo samemu kraju dogodka.

Spodaj si lahko ogledate natančno lokacijo eksplozije.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na spletni strani objavil napotke za ravnanje ob požaru. Prebivalce pozivajo, da upoštevajo priporočila ekip za reševanje oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.