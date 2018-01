Hrvaška Sloveniji očita enostranske poteze. Igrajo ZDA dvojno igro?

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v pogovoru za HTV dejal, da ima Zagreb odgovor na vsako enostransko potezo Ljubljane. Hkrati je Slovenijo obtožil, da z enostranskimi dejanji krši dogovor o izogibanju incidentov na meji. Znova so se oglasile tudi ZDA, ki poudarjajo nevtralno držo v omenjenem sporu, hkrati pa se izogibajo komentiranju hrvaških kršitev mednarodnega prava in pravnomočnih odločitev mednarodnih sodišč.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je prepričan, da je Slovenija z enostranskimi potezami kršila sporazum o izogibanju incidentov. Foto: STA

Potem ko je istrska policijska uprava na podlagi hrvaškega zakona o nadzoru državne meje na naslove slovenskih ribičev v ponedeljek poslala prvih enajst prekrškovnih nalogov, je hrvaški notranji minister Davor Božinović v intervjuju za hrvaško javno televizijo izjavil, da slovenska stran spor s Hrvaško rešuje z enostranskimi potezami.

"Hrvaška ima odgovor na vsako enostransko potezo Slovenije"

"Slovenija je kršila sporazum o izogibanju incidentov, kot odgovor na to pa je istrska policijska uprava skladno z zakonom o nadzoru državne meje pravnim osebam in obrtnikom v Sloveniji poslala prvih enajst kazni," je zadnjo potezo uradnega Zagreba komentiral Božinović.

Po njegovih besedah si Hrvaška ne želi, da bi se situacija na meji v prihodnosti razvijala v do zdaj začrtani smeri, a dodaja, da je bila hrvaška vlada prisiljena odgovoriti na poteze Slovenije. "V vsakem primeru bodo hrvaške institucije zaščitile ne le državno mejo in ozemlje Republike Hrvaške, ampak tudi vse prebivalce Hrvaške," je poudaril hrvaški notranji minister.

Hrvaški ribič in njegova žena dobila za 6.500 evrov kazni

Poleg tega je Božinović pojasnil, da upa, da istrski policijski upravi ne bo treba v Slovenijo poslati novih kazni: "Upam, da nam ne bo treba iti korak dalje, vendar poudarjam, da ima Hrvaška odgovor na vsako enostransko potezo Slovenije."

Spomnimo, da so istrski policisti kazni slovenskim ribičem poslali potem, ko je slovenska policija prejšnji petek hrvaškim ribičem za kršitve v zvezi z nedovoljenim prečkanjem slovenske morske meje odposlala prvih 14 plačilnih nalogov. 13 sta jih po poročanju HTV dobila savudrijski ribič Diego Makovac in njegova žena, ki bosta morala skupaj plačati kar 6.500 evrov kazni.

ZDA znova poudarjajo zavezanost nevtralnosti

Na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani niso obsodili kršitev mednarodnega prava, ki so posledica hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe. Foto: STA

V luči novih napetosti med državama so v ponedeljek na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani znova poudarili, da ZDA v sporu med Slovenijo in Hrvaško ne podpirajo nobene strani: "ZDA se ne bodo postavile na nobeno stran. Vladi držav, ki sta obe članici EU in zaveznici Nata, morata rešiti ta bilateralni problem in prepričani smo, da jima bo to uspelo."

Slovenija po njihovih besedah ostaja zaveznica Nata in tesen partner ZDA, rešitev arbitražnega spora pa je po njihovem prepričanju mogoča z dialogom obeh držav: "Slovenija in Hrvaška bi morali delati skupaj, če želita rešiti to težavo. Upamo, da bo reševanje spora služilo kot pozitiven primer miroljubnega reševanja sporov za druge države Zahodnega Balkana ter kot podpora Natu in enotnosti EU."

Ameriška molčečnost kot tiha podpora Hrvaški?

Medtem ko ZDA poudarjajo nevtralnost v sporu, pa so manj zgovorne, ko gre za hrvaško nespoštovanje mednarodnega prava.

Na veleposlaništvu namreč niso odgovorili na vprašanja Siol.net, ali bi morali zavezniki ZDA spoštovati mednarodno pravo in pravnomočne odločitve mednarodnih sodišč tako kot denimo mednarodne konvencije o človekovih pravicah in demokratične vrednote, ki jih promovira vsaka predsedniška administracija v Beli hiši.

Obenem na veleposlaništvu niso pojasnili, ali aktualna ameriška vlada obsoja kršitve mednarodnega prava, ki so nastale kot posledica hrvaškega zavračanja pravno obvezujoče in dokončne razsodbe haaškega tribunala.

Poleg tega niso razložili, zakaj v svojih odzivih na temo mejnega spora med državama redko omenjajo besedo arbitraža. Pojasnila o tem, ali ameriško vlado obhajajo kakršnikoli dvomi o mirnem reševanju spora med Slovenijo in Hrvaško v okviru arbitražnega procesa oziroma pomisleki glede arbitraže kot načina reševanja sporov, slovenska javnost tako ni dobila.