Hrvaška ribiča dobila za 9.000 evrov kazni iz Slovenije

Prvih 14 slovenskih kazni zaradi kršitev meje sta dobila savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga, je danes poročala hrvaška komercialna televizija Nova TV. Kot so zapisali na svoji spletni strani, sta zakonca Makovac dobila po sedem slovenskih plačilnih nalogov za 500 evrov, kar pomeni, da bosta morala plačati skupno 9000 evrov kazni.

Slovenske kazni za hrvaške ribiče so po besedah hrvaškega pravosodnega ministra Bošnjakovića nične. Foto: Planet TV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Makovac je povedal, da kazni ne namerava plačati, ter da bosta s soprogo vseh 14 plačilnih nalogov poslala pristojnemu ministrstvu za kmetijstvo. Tako so namreč ribičem naročili, naj ravnajo, če dobijo kazni iz Slovenije.

Hrvaško notranje ministrstvo je nato objavilo, da bodo kazni poslali osmim slovenskim ribičem, ki so najpogosteje kršili meddržavno mejno črto.

"Obljubili so nam, da 300-odstotno stojijo za nami in da lahko lovimo ribe, kazni pa naj, takoj ko jih dobimo, pošljemo njim," je danes izjavil Kocijančić, ki sam pričakuje kazen slovenske policije. Predstavniki hrvaške vlade so savudrijskim ribičem prejšnji teden na srečanju v Bašaniji pri Umagu naročili, naj se s slovenskimi kaznimi oglasijo pri hrvaški obmejni policiji, nato pa bo primer prevzela hrvaška vlada.

Foto: Planet TV

Kot je Kocijančić povedal v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1, je bil med prvimi, ki so lovili čez mejo po slovenski implementaciji arbitražne odločbe konec decembra lani. O višini kazni ni hotel ugibati, a je dejal, da se lahko pri njem zaplete, če bo želel obiskati svojce v Sloveniji, kar počne vsak teden. Kocijančićeva žena je namreč Slovenka.

Kocijančić je dejal, da bi morala hrvaška policija nadzirati sredinsko črto v Piranskem zalivu, kot je to počela do zdaj, ter da bi morala slovenskim policijskim in ribiškim plovilom preprečiti vstop v hrvaško morje. Ne ve, zakaj Hrvaška tega ne počne, čeprav ima, kot je dejal, hrvaška policija v Umagu osem plovil, medtem ko ima Slovenija štiri.

V Piranskem zalivu lovi vse manj hrvaških ribičev

Povedal je, da vse manj hrvaških ribičev lovi v Piranskem zalivu, saj jih slovenska policija ovira pri delu. Dodal je, da so zadovoljni, ker jih pri ribolovu spremlja hrvaška policija, a tudi navzočnost hrvaške policije predstavlja nevšečnost pri opravljanju dela.

Slovenska policija je v petek poslala prvih 14 plačilnih nalogov hrvaškim ribičem zaradi kršitev na morju. Kot so napovedali, bodo od danes na podoben način nadaljevali izvrševanje zakonodaje v primeru kršitev, povezanih z nedovoljenim prestopom slovenske morske meje.

Na napovedi slovenske policije se je v soboto odzvalo hrvaško zunanje ministrstvo, ki je z diplomatsko noto napovedalo, da bo Hrvaška začela pošiljati kazni za prekrške slovenskim ribičem zaradi "ribolova na hrvaških območjih morja". Hrvaško notranje ministrstvo je nato objavilo, da bodo kazni poslali osmim slovenskim ribičem, ki so najpogosteje kršili meddržavno mejno črto.