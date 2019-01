Hrvaška policista pomagata na slovenskih smučiščih #video

Slovenski in hrvaški policisti tudi med letošnjo smučarsko sezono nadaljujejo skupno delo na nekaterih štajerskih in gorenjskih smučiščih, kjer trenutno zaradi zimskih počitnic letuje največ hrvaških gostov. Tudi letos bo en hrvaški policist prisoten na Rogli in Kopah, drugi pa zlasti v Kranjski Gori, po potrebi tudi na Krvavcu in Voglu.

Kot je ob današnjem prihodu hrvaških policistov na Rogli povedal Alojz Sladič iz generalne policijske uprave, so se za takšno sodelovanje prvič odločili leta 2013, medtem ko so že nekaj let prej na Hrvaško, predvsem v Pulj, Krk in na Pag, poleti začeli odhajati njihovi slovenski kolegi.

Hrvaški policisti so v Sloveniji v smučarskih uniformah, niso pa oboroženi in ne izvajajo nikakršnih policijskih pooblastil. Po besedah Sladiča je njihova ključna naloga sodelovanje in pomoč slovenskim policistom pri sporazumevanju v postopkih s hrvaškimi državljani ter svetovanje svojim sodržavljanom, ki se znajdejo v postopkih pri nas.

Za sodelovanje na območju Policijskih uprav Celje in Kranj so se odločili, ker se prav tam hrvaški državljani najpogosteje pojavljajo kot turisti v obdobju zimske sezone, je pojasnil Sladič. Po njegovih besedah vsako leto analizirajo stanje in odziv ljudi je vselej zelo pozitiven.