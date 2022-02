Hojs: Ta insinuacija je naravnost škandalozna #video

"Kot minister za notranje izvršujem vsa pooblastila, ki so mi dana z zakonom, v skladu z zavezo, ki sem jo dal pred državnim zborom. Jasno je, da je vsak minister odgovoren za delovanje svojega resorja, ker pa je policija organ v sestavi tega resorja, je seveda jasno, da sem sam odgovoren za delovanje policije," je pred preiskovalno komisijo v državnem zboru povedal notranji minister Aleš Hojs. "Če si odgovoren za dobre stvari, si odgovoren tudi za slabe," je odgovoril na vprašanje predsednika preiskovalne komisije Rudija Medveda iz LMŠ, ki ga je vprašal, ali meni, da je odgovoren za nepravilnosti, kršenje zakonodaje in kršenje notranjih predpisov pri policiji.

Pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki preučuje sume političnega vmešavanja v delo policije, je danes pričal notranji minister Aleš Hojs. Hojs je že prej napovedal, da bo pri vseh postopkih sodeloval z največjo mero odgovornosti. Komisija je o svojem delu že izdala vmesno poročilo, s katerim je Hojsa pozvala k odstopu, a DZ teh sklepov ni podprl.

"Sprašujete me nekaj, kar piše v zakonu," je Hojs pred komisijo odgovoril na vprašanje, na čigav predlog je vlada predlagala generalne direktorje policije in ali je on predlagal direktorje policije. "V zakonu piše, da vlada na predlog ministra za notranje zadeve imenuje generalnega direktorja policije," je o zakonu povedal Hojs.

Govorili so tudi o protestih

"Morda vas bom, gospa Sukić, zaprosil, da nam boste malo svetovali, glede na to, da je tako enostavno. Ta insinuacija, da je policija to sama sebi naredila, je naravnost škandalozna. Kompleten Trg republike je bil ograjen. Po tistem, ko je nekdo, med drugimi tudi tisti gospod, ki lepo poje, no, zame ne, za nekatere, gospod Čordić, pozval ljudi, da zapustijo območje in se sprehodijo," je odgovoril na vprašanje poslanke Levice Nataše Sukić glede ravnanja policije na neprijavljenem shodu 5. oktobra lani, ko so bili v Sloveniji na obisku številni visoki tuji gosti.

"Najbrž si ne predstavljate, da bo policija imela toliko sil in tehnične opreme, da bo vse od hotela oz. od tam, kjer so gostje bivali, ogradila z ograjami. To je praktično nemogoče. Policija je naredila napako, ker ni dovolj hitro, ko je videla, da so ljudje prebili ograjo in odšli proti Kongresnemu trgu, uporabila alternativne rute, kjer naj bi peljali ljudi, pa tega niso storili," je dodal.

"Pred letom in pol, ko je predsednik republike želel, da Kongresni trg ne bi bil ograjen, pa je ta isti gospod preskočil varnostno ograjo, po moji oceni v sodelovanju z zaposlenimi na RTV Slovenija, ki so mu v kontejnerjih nudili ustrezno zatočišče, kar je sploh škandalozno. To je tako velik varnostni incident, da se mi zdi prav, da smo zaščitili tista območja, kjer smo pričakovali incidente, nismo pa pričakovali, da bi se tako imenovani 'miroljubni protestniki' spravili celo na protokolarna vozila," je povedal minister Hojs.

"Kategorično zanikam kakršnokoli insinuacijo, ki gre v tej smeri, da je policija to storila namenoma, da se je ta incident zgodil. Zavračam," je dejal.