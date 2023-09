Heineken ozavešča o pomenu varne vožnje: najboljši voznik je 0,0 voznik

Oglasno sporočilo

Najboljši voznik je tisti, ki ne pije

Blagovna znamka Heineken, pod okriljem katere od leta 2016 po vsem svetu načrtno vlagajo v kampanje za promocijo odgovornega pitja in s tem odvračajo ljudi od vožnje pod vplivom alkohola, dodatno vsaj deset odstotkov medijskih sredstev letno nameni proaktivnemu ozaveščanju o odgovornem pitju.

Globalna kampanja Kadar voziš, ne pij pod okriljem blagovne znamke Heineken je letos dobila nov obraz: svetovnega prvaka Formule 1 Maxa Verstappena, ki je hkrati tudi ambasador Heineken 0,0. Kot svetovno prepoznan in eden najboljših voznikov učinkovito posreduje osrednje sporočilo kampanje, da združevanje pitja in vožnje predstavlja resno tveganje. Oglasi na zabaven način prikazujejo, da je najboljši voznik vedno tisti, ki ne pije, razen če pije Heineken 0,0. Ustvarjalci kampanje so navdih za kreativno idejo našli v navadah ljudi, ki voznika z večerne zabave pogosto izberejo na podlagi arbitrarnih razlogov in ne na podlagi (ne)popitega alkohola, kar je v resnici najpomembnejše.

Kreativni pristopi na lokalni ravni

V Sloveniji je blagovna znamka Heineken to pospremila z inovativno aktivacijo, ki je potekala na parkiriščih in postajah izposoje koles Nomago, kjer Heineken že podpira varno vožnjo in do okolja prijazno obliko mobilnosti. Vozniki so ob vstopu na parkirišče prejeli parkirni listek, ki je z napisom Bistre misli, trezna glava opozarjal na pomen odgovornega pitja. S pomočjo kreativne rabe medijev so voznike avtomobilov, koles, skirojev in drugih prevoznih sredstev na frekventnih lokacijah na presenetljiv in zapomnljiv način opomnili, naj ne pijejo, ko vozijo, in jim hkrati ponudili brezalkoholno alternativo. Pivo Heineken 0,0 namreč ne vsebuje alkohola in ima le 69 kalorij. V njem lahko uživamo kjerkoli in kadarkoli. Tudi, ko vozimo.

Za zaključek pa naj še enkrat poudarimo: odgovorno pitje alkohola je ključno. Pomembno je poznati svoje meje in jih spoštovati, še bolj pa prepoznati situacije, kjer alkohol ni dobrodošel. S spodbujanjem odgovorne uporabe različnih deležnikov na eni strani, tudi ponudnikov in blagovnih znamk piva, ter sprejemanjem odgovornih odločitev posameznika na drugi vsi skupaj prispevamo k odgovornejšemu danes in jutri. Torej, kadar vozimo, ne uživamo alkohola. Tudi takrat, ko se vozimo s kolesi ali skiroji, saj je vsaka vožnja vendarle vožnja.

