Hči Zmaga Jelinčiča ruskemu veleposlaniku podarila svoji umetnini #foto

Slikarka Aleksandra Tisa Jelinčič Plemeniti je danes na veleposlaništvu Ruske federacije v Ljubljani, Ruski federaciji @KremlinRussia in veleposlaniku v Sloveniji Nj. Eksc. Timorju Eyvazovu, podarila dve svoji sliki izdelani v tehniki olje na platnu.



"Nesporni optimizem te umetniške stvaritve je zagotovo v njeni naravnanosti rešitve vseh problemov, očiščenja negativizma in nihilizma ter vzbuja prepričanje v pozitivno rešitev, zmago čiste ideje, tradicionalnih vrednot in ponovnega veselja do življenja brez vsiljenih degeneracij in maloumja," je zapisal ob fotografijah na katerih njegova hčerka ruskemu veleposlaniku Eyvazovu izroča svoja umetniška dela.

Kot je zapisal dva kuščarja v simbolni obliki jing-jang na prvi sliki predstavljata hotenje Ruske federacije po multipolarnosti sveta, kjer vedno obstaja skladje, ki ne dovoljuje tistega proti čemur se Ruska federacija bori in kar Ruska federacija želi. Metulj, ki je upodobljen v drugem kotu iste slike, pa "pomeni nov začetek, kjer kot feniks odpira tradicionalne poglede na naravo, odpira prostor za nova razmišljanja, za nove korake v svetlo in barvito prihodnost."

Na drugi sliki upodobila čebelo

Na drugi podarjeni sliki je njegova hči naslikala čebelo.

"Ta čebela predstavlja trenutni propad zahodnega sveta, ki teži k temu, da se izničijo vse tradicionalne vrednote človeštva in naravo podredi globalističnim interesom. Smrt čebele kaže posledico tega početja in služi kot opomin. Ruski veleposlanik je osebno sliko sprejel kot dokaz razpada zahodnih deviantnosti," je še zapisal Jelinčič.