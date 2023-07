Hči več dni iskala očeta, na koncu izvedela, da je umrl sam v bolnišnici

V celjski bolnišnici pravijo, da so svojce neuspešno klicali večkrat. A hči pokojnega sumi, da so klicali kar na številko pokojnega očeta.

Hči je 74-letnega očeta iskala kar štiri dni, nato se je odločila njegovo izginotje prijaviti policiji. Tam pa je že eno uro po prijavi izvedela, da je oče pred dvema dnevoma umrl v celjski bolnišnici, kamor so ga pripeljali iz druge bolnišnice po tem, ko je doživel možgansko kap, je poročala Televizija Slovenija.

"Dva dni je bil oče v bolnišnici, nato je dva dni ležal v mrtvašnici, sam," je za TV Slovenija skrušeno povedala hči, ki se sprašuje, ali je v tem primeru zatajil protokol obveščanja svojcev. Kot pravi, je imel oče pri sebi vse osebne dokumente. V celjski bolnišnici se je tudi že zdravil, zato je prepričana, da bi jo lahko našli in obvestili, da je oče pri njih.

Sumi, da so klicali na očetovo številko

V celjski bolnišnici so TV Slovenija pojasnili, da so ob prevzemu pacienta dobili tudi telefonsko številko domnevnih svojcev, na katero so neuspešno klicali večkrat, tako med zdravljenjem kot po smrti. Zato so se obrnili na socialno službo in jo prosili, da jim pomaga poiskati svojce, ki bodo poskrbeli za pokop.

Hči pokojnega je TV Slovenija povedala, da sumi, da je številka, na katero so klicali iz bolnišnice, očetova in da zato odziva na klice ni bilo. Njegove osebne stvari so namreč skupaj s telefonom med zdravljenjem hranili v bolnišničnem trezorju.