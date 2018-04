Celjska bolnišnica letos s predvidoma 3,7 milijona evrov izgube

Svet zavoda celjske bolnišnice je na aprilski seji sprejel sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti bolnišnice. Program, ki ga bodo uresničevali do leta 2021, predvideva, da bo bolnišnica letos poslovala s predvidoma 3,7 milijona evrov izgube.

Lani so z interventnimi sredstvi izgubo s 5,9 milijona evrov zmanjšali na milijon evrov. Foto: STA

Na podlagi sanacijskega programa bo celjska bolnišnica do leta 2021 postopno zmanjševala izgubo, saj bodo zastavljeni ukrepi učinkovali v različnih časovnih obdobjih.

Kratkoročni ukrepi bodo začeli učinkovati takoj, dolgoročni pa bodo pozitivne učinke začeli prinašati vse do konca leta 2020. Učinek sanacijskih ukrepov je v letu 2018 ocenjen na približno dva milijona evrov in za ta znesek zmanjšuje negativni rezultat, ki ga v letu 2018 predvideva letošnji finančni načrt celjske bolnišnice.

Kot vzrok za izgubo navajajo predvsem dvig plač

Letošnji finančni načrt predvideva, da bo kljub učinku sanacijskih ukrepov in zvišanju cen zdravstvenih storitev za pet odstotkov bolnišnica v letu 2018 poslovala s 3,7 milijona evrov izgube.

Vzrok za takšen rezultat poslovanja v letu 2018 je predvsem dvig plač iz naslova sprememb kolektivnih pogodb iz leta 2017 ter sprostitev napredovanj in ukrepov po zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,so navedli v celjski bolnišnici.