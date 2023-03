Vodja sekte Happy, happy se je dokončno izognila roki pravice

Portal Necenzurirano spominja, da je tožilstvo že leta 2016 umaknilo obtožnico proti Špeli Peternel zaradi kaznivih dejanj poslovne goljufije in pranja denarja. Zdaj je dokončno zaustavljen še pregon zaradi davčne zatajitve v višini 200 tisoč evrov. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so namreč lani poleti odločili, da so očitana kazniva dejanja zastarala. Na to so se na tožilstvu pritožili, a jih je višje sodišče konec lanskega leta zavrnilo. To pomeni, da je tudi ta zadeva pravnomočno končana, piše Necenzurirano.

Po informacijah Necenzurirano takšen razplet ni le posledica izmikanja Peternelove sodišču in številnih preložitev obravnav, ampak tudi nepazljivosti oziroma napake tožilstva.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so za portal pojasnili, da je tožilstvo obdolženi očitalo, da je zagrešila dve kaznivi dejanji davčne zatajitve. V prvem primeru naj bi leta 2010 plačala okoli 90 tisoč evrov premalo dohodnine, leto dni pozneje pa naj bi njeno podjetje Sina 5 pozabilo plačati 106 tisoč evrov davka od dobička. Tožilstvo je obtožnico vložilo leta 2017. Toda že prej se je spremenila zakonodaja, zaradi katere je zdaj zadeva padla v vodo, piše portal.

Sojenje Peternelovi je bilo sicer eno odmevnejših v zadnjem desetletju. Med njenimi naivnimi strankami so se namreč znašle številne znane osebnosti iz javnega življenja, tudi poslovneži in njihovi družinski člani. Ti so ji za različne projekte, ki naj bi jih izpeljala skupnost, plačevali bajne zneske. Upniki so v njenem osebnem stečaju prijavili 3,5 milijona evrov terjatev.