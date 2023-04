GZS podelil nagrade najboljšim mladim tekmovalcem računalništva in informatike

Danes je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) potekala zaključna podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem in tekmovalkam računalništva in informatike v Sloveniji ter najboljšim mentorjem. Dogodek je organiziralo Združenje za informatiko in telekomunikacije v sodelovanju z računalniškim združenjem ACM Slovenija, IKT horizontalno mrežo in DIH Slovenija.