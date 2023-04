Guverner Banke Slovenije: Besede recesija ni več na dnevnem redu

Sodelujoči na spomladanskem srečanju IMF in Svetovne banke v Washingtonu so se strinjali, da je treba nadaljevati vse ukrepe za zniževanje inflacije, je v izjavi za slovenske medije dejal guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Z državno sekretarko na ministrstvu za finance Nikolino Prah sta poudarila stabilne obete za Slovenijo.

Kot je povedal Vasle, so se po treh zahtevnih letih letos vrnili k osnovnim temam Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Tako so obravnavali predvsem teme, povezane z gospodarsko rastjo, inflacijo in finančno stabilnostjo. "Čeprav je mogoče pričakovati umirjanje gospodarske rasti, so se besede, kot je recesija, umaknile z dnevnega reda," je dejal.

Tudi Slovenija bo po pričakovanjih letos dosegla skromnejšo gospodarsko rast, a bo ta ostala robustna. Pretresi na mednarodnih finančnih trgih na Slovenijo po Vasletovih besedah niso imeli pomembnejšega vpliva. Pri tem je opozoril na ugodne razmere na trgu dela.

IMF je v nedavno objavljeni najnovejši napovedi Sloveniji za letos napovedal 1,6-odstotno gospodarsko rast. V primerjavi s predhodno oceno jo je poslabšal za 0,2 odstotne točke. Za leto 2024 državi napoveduje 2,1-odstotno rast. Povprečna inflacija naj bi letos dosegla 6,4 odstotka.

Inflacija ostaja velik izziv

Kot je v izjavi za STA poudarila državna sekretarka Prahova, gre za "razmeroma pozitivne" napovedi. "Zavedamo pa se visoke inflacije, tudi energetska kriza je pustila posledice," je dodala.

Tudi Vasle je poudaril, da inflacija ostaja velik izziv. "V skoraj vsem razvitem svetu je še naprej visoka. Dejavniki, ki so v ozadju inflacije, se v nekaterih primerih celo krepijo," je dejal. Nadaljnje zviševanje obrestnih mer bo po njegovem mnenju odvisno od prihodnjih razmer na finančnih trgih.

"Prav finančni trgi so prišli v ospredje tukajšnjih razprav, saj smo bili v zadnjem času priča več pretresom. Ostati želimo zelo pozorni, da ti izzivi in težave, ki so bili posledica slabega vodenja in upravljanja bank, ne bodo preveč prispevali k novim sistemskim tveganjem," je dejal.