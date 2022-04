Grozil mu je z nožem in zahteval denar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj dopoldne so bili policisti obveščeni, da na območju Šiške mlajši moški grozi starejšemu moškemu in ga pretepa. Na kraju so takoj posredovali policisti, osumljenca so prijeli na Celovški cesti.

Po do zdaj zbranih obvestilih je 22-letni osumljenec zagrozil oškodovancu in od njega zahteval denar. Med drugim je zahteval, da zanj na bankomatu opravi dvig gotovine. Grožnje je podkrepil z nožem v roki, zato mu je oškodovanec izročil denarnico, iz katere je odtujil nekaj sto evrov gotovine. Oškodovanec je utrpel manjše poškodbe, so sporočili policisti Policijske uprave Ljubljana.

Kot so še navedli policisti, je osumljenec stari znanec policije. V preteklosti je bil obravnavan za premoženjska kazniva dejanja. Odvzeli so mu prostost in ga odvedli k preiskovalnemu sodniku.