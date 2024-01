Gradbena inšpekcija izvedla nadzor: od 61 enajst postopkov še nezaključenih

Gradbeni inšpektorji so preverjali, ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti, je danes objavil inšpektorat za naravne vire in prostor, v okviru katerega deluje gradbena inšpekcija.

Za enajst proizvodov postopki še tečejo

Pregledali so 25 betonov, 25 oken in v 11 primerih vgradnjo drugih proizvodov, in sicer med drugim, ali imajo oznako CE (ki potrjuje, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja ali varovanja okolja, kot jih določajo smernice oz. regulative EU), ali ustrezajo projektnim zahtevam in ali imajo veljavne certifikate.

Sedem gradbenih inšpektorjev je pregledalo vgradnjo 61 gradbenih proizvodov, za 50 proizvodov niso ugotovili nepravilnosti, za 11 postopki še tečejo. Zaradi nesodelovanja inšpekcijskih zavezancev so uvedli dva prekrškovna postopka. Izdali so eno odločbo z opominom, en prekrškovni postopek pa je še v teku.