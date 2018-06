Grabar-Kitarovićeva: Tusk nevtralen glede vprašanja arbitraže

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je danes po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom v Bruslju dejala, da je ta "nevtralen" glede vprašanja arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško. Izpostavila je tudi, da bi bilo kakršno koli vmešavanje institucij EU v to dvostransko vprašanje "kontraproduktivno".

Hrvaška predsednica je ob opisu pogovora s Tuskom v izjavi za hrvaške novinarje v Bruslju med drugim izpostavila tudi "odprto dvostransko vprašanje s Slovenijo".

"To je dvostransko vprašanje in vsakršno vmešavanje institucij EU bi bilo - glede na to, da ne gre za kršenje evropske zakonodaje - kontraproduktivno," je povedala.

"Tusk ostaja nevtralen"

Na vprašanje, kaj o vprašanju arbitraže meni Tusk, pa je hrvaška predsednica odgovorila, da predsednik Evropskega sveta "ostaja nevtralen".

Po srečanju s Tuskom je imela Grabar-Kitarovičeva v bruseljskem think tanku European Policy Centre (EPC) predavanje o petih letih članstva Hrvaške v EU.

Izpostavila tuzdi pomen vzajemnega spoštovanja

Na vprašanje iz občinstva, kakšen nasvet bi dala državam Zahodnega Balkana v povezavi s težavami Hrvaške v pristopnih pogajanjih zaradi dvostranskih sporov s Slovenijo, je izpostavila pomen vzajemnega spoštovanja.

Poudarila je tudi, da članice v odnosih s sosedami ne smejo izkoriščati svojega članstva, ter ponovila, da morajo dvostranska vprašanja rešiti vpletene države ob čim manj vmešavanju od zunaj.