Bruselj poziva Slovenijo in Hrvaško, naj predstavita opažanja #arbitraža

Evropska komisija predlaga 2. maja ustno obravnavo v povezavi s slovenskim pismom glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama. Obravnava 2. maja bo priložnost za strani, da predstavita svoja opažanja, kot je predvideno v sklopu 259. člena, so danes sporočili v komisiji.

Predlagani datum, ko naj bi prišli slovenska in hrvaška delegacija v Bruselj predstavit svoja stališča, je komisija po neuradnih informacijah pred nekaj dnevi pisno sporočila obema stranema.

Obenem naj bi komisija Hrvaško pozvala, naj do 17. aprila pošlje pisni odziv na slovensko pismo, ki je bilo komisiji posredovano 16. marca v okviru 259. člena lizbonske pogodbe.

Ustna obravnava, predvidena v sklopu 259. člena, ki je podlaga za ukrepanje članice Unije proti drugi članici na Sodišču EU, naj bi potekala na strokovni ravni in za zaprtimi vrati.

Komisija ima sicer po prejetju slovenskega pisma tri mesece časa, da poda svoje mnenje. Ni pa nujno, da to stori. Slovenija lahko zadevo po treh mesecih v vsakem primeru preda Sodišču EU.

Avstrija in Nemčija Slovenijo podpirata

Avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl je po marčevskih pogovorih z zunanjim ministrom Karlom Erjavcem poudarila, da Avstrija v luči pravne varnosti in mednarodnega prava podpira stališče Slovenije do arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Kneisslova je ob pogovoru z Erjavcem izrazila podporo stališču Slovenije do arbitražne razsodbe. Foto: STA

Prav tako je Nemčija že takoj po arbitražni razsodbi ponovila svoje stališče do odločitve arbitražnega sodišča. "Ne glede na vsebino odločitve je z vidika nemške vlade pomembno načelo mednarodnega prava, da se odločitve arbitraže spoštuje in da jih stranke uresničijo. Spoštovanje integritete mednarodnih sodišč je v interesu vseh držav. Članice Evropske unije morajo biti pri tem dober zgled," je junija lansko leto dejal tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva Martin Schäfer.