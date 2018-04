Čeprav bodo dobili odškodnino, bi raje ostali v domači hiši #video #arbitraža

Država bo jutri na račune prvih državljanov, ki so po odločitvi arbitražnega sodišča ostali na Hrvaškem, nakazala odškodnine. V Razkrižju, kjer so ljudje po sodbi najbolj razočarani, da so pristali na Hrvaškem, državni denar za selitev sprejemajo z grenkobo.

Novinar: Uroš Maučec/Video: Planet TV

Jutri bo država nakazala finančno pomoč prvim trem od 24 družin, ki so se zaradi arbitražne sodbe znašle na hrvaški strani in se odločile za selitev v Slovenijo. Štiričlanska družina bo za nov dom dobila okoli sto tisoč evrov, ob tem, da bo starega na drugi strani meje lahko obdržala. Slovenija torej aktivno ureja posledice nove meje, čeprav je na kopnem ta izrazito v prid Hrvaški. Sodeč po odzivu iz Zagreba je vse zaman. V Razkrižju, kjer so ljudje najbolj razočarani, da so pristali na Hrvaškem, državni denar za selitev sprejemajo z grenkobo.

Domačini bi raje videli, da bi se meja spremenila

Med prvimi bo finančna pomoč izplačana lastnikom hiše, ki je tudi po arbitraži ostala na Hrvaškem. Pred kamere ne želijo, so pa prosili župana, da v njihovem imenu jasno pove. "Oni bi raje videli, da bi se meja korigirala toliko, da bi teh par arov bilo pod Slovenijo. Bili bi tisočkrat bolj zadovoljni, kot sedaj, ko bodo z žalostjo svoje domove morali zapustiti," pravi Stanko Ivanušič, župan občine Razkrižje.

Od 45 do 130 tisočakov odškodnine

Dokazovanje upravičenosti do finančne pomoči na upravni enoti naj bi bilo zelo natančno. Tudi številna zaslišanja, ki vodijo do končne odločbe, so bila za domačine mučna. Interventni zakon predvideva finančno pomoč od 45 tisoč evrov za posameznika pa vse do slabih 130 tisočakov za šestčlansko družino. Za vsako nadaljnjo osebo pa še 15.000 evrov. Po izplačilu bodo morali prejemniki v treh letih kupiti nepremičnine v Sloveniji.

Ostali so na Hrvaškem, do njih od tam ni ceste

Za družino, ki biva v tej hiši, je selitev edina možnost. Ostali so na Hrvaškem, a od tam do njih ne vodi nobena cesta. Težavne situacije so se zavedali ob nedavni bolezni v družini. "Zdravnik do te družine ne more, niti medicinska sestra, ne rdeči križ in tako naprej," dodaja župan Ivanušič in pravi, da so zgodbe teh ljudi tragične.

Hiše na Hrvaškem bodo težko prodali

Hiše na Hrvaškem bodo te družine sicer lahko obdržali, a težko prodali. Brez urejenega dostopa in osnovne infrastrukture namreč niso prav veliko vredne.