Gorenjska: z invalidskimi vozički vozijo kar po sredini ceste

"Oseba, ki se vozi v invalidskem vozičku, mora upoštevati predpise, ki veljajo za udeležbo pešcev oziroma kolesarjev v cestnem prometu, to pa pomeni, da mora v primeru, ko ni mogoče uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev, hoditi (voziti) ob desnem robu vozišča v smeri hoje (vožnje), izjemoma ob levem robu v primeru ovir ali nevarnosti na vozišču," pravijo na policiji.

Kranjski policisti so ta teden obravnavali tri, prejšnji teden pa eno prijavo o udeležbi osebe na invalidskem vozišču na cestah na območju Šenčurja in Cerkelj na Gorenjskem.

Osebe na invalidskih vozičkih so brez odsevnikov vozile po sredini smernega vozišča, tudi na cesti, kjer je omejitev 90 kilometrov na uro.

"Invalidski voziček je posebno prevozno sredstvo in ta sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, izjemoma pa na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil, na kateri ni druge primerne prometne površine, ločene od vozišča. Udeležba na cestah zunaj naselij, v temi ali megli, je za te udeležence zelo nevarna," je sporočila policija.