Golobiču štiriletni mandat za direktorja UKC Ljubljana

Vlada je danes dala soglasje k imenovanju Jožeta Golobiča za direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) za mandatno dobo štirih let, mandat mu začne teči danes, so sporočili po vladni seji. Člani sveta osrednje slovenske bolnišnice so Golobiča, ki je UKC vodil do zdaj vodil kot v. d. direktorja, imenovali 27. septembra.