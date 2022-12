Golob za Dnevnik: Novela zakona o finančni upravi bo v parlamentu sprejeta

"Stari politični vzorci predvidevajo, da ko nekdo zavzame neko stališče, pri njem trmasto vztraja do bridkega konca. Zelo se motite o meni in o tej vladi, če mislite, da ne znamo dialektično prilagoditi svojih rešitev temu, da pridemo do rezultata," je o prihodnosti novele zakona o finančni upravi v pogovoru za današnji Dnevnikov Objektiv dejal predsednik vlade Robert Golob. Foto: STA