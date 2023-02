Golob in Bettel: Potrebujemo Evropo brez zidov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede vojne v Ukrajini sta se premierja Xavier Bettel in Robert Golob strinjala, da je treba delati za to, da kanali za pogajanja ostanejo odprti. Foto: STA

Slovenski premier Robert Golob in njegov luksemburški kolega Xavier Bettel sta danes na Brdu pri Kranju poudarila, da glede migracij zagovarjata iskanje skupnih rešitev na ravni celotne EU in ne podpirata rešitev, ki vključujejo gradnjo zidov in bi iz Evrope naredile "trdnjavo". Ob tem sta izpostavila tudi krepitev sodelovanja med državama.

Tako slovenski kot luksemburški premier sta v izjavi za medije dejala, da je vprašanje migracij zelo pomembno za Evropsko unijo, pri čemer sta oba izpostavila, da je nujno iskanje skupnih rešitev na ravni celotne EU in tudi širše.

"Ključno je, kako bo Evropa kot celota naslovila to vprašanje, in prvi koraki so bili že narejeni. Gre za kompleksen problem, ki bo zagotovo na dnevnem redu vseh letošnjih zasedanj voditeljev EU," je dejal Golob.

Dodal je, da je treba bolje integrirati migrante, sodelovati s tranzitnimi državami ter imeti odprt dialog z državami izvora.

Bettel: Gradnja zidov na mejah nikakor ni rešitev

Bettel pa je izpostavil, da gradnja zidov na mejah nikakor ni rešitev, čeprav morda določene države in njihovi voditelji zagovarjajo tak pristop. "Strinjamo se, da potrebujemo nadzor, da potrebujemo skupna pravila, toda iz Evrope ne smemo narediti trdnjave," je dejal.

V tej luči sta premierja na kratko omenila tudi razmere na Zahodnem Balkanu, pri čemer je Golob dejal, da ravno na območju Zahodnega Balkana "vidimo priložnosti za to, da koordinacija Slovenije in Beneluksa prinese tudi konkretnejše rezultate, zato bomo tudi krepili sodelovanje".

Poleg migracij sta premierja v pogovorih naslovila še dvostranske odnose in sodelovanje Slovenije z državami Beneluksa – Belgije, Nizozemske in Luksemburga –, pri čemer sta med drugim izpostavila področje vesoljskih tehnologij, dotaknila pa sta se tudi vojne v Ukrajini.

Golob je glede sodelovanja z Luksemburgom omenil študijske izmenjave med mladimi ter velik potencial vesoljske tehnologije in sodelovanja na tem področju v okviru skupnih projektov pod okriljem EU, čemur je pritrdil tudi Bettel. Golob je dodal, da je trenutno blagovna menjava med državama nizka, toda "ravno na tem področju lahko kaj spremenimo".

Luksemburg se zanima za področje lesne industrije

Izpostavil je tudi, da morajo majhne države najti specifične niše za sodelovanje, in pri tem omenil interes Luksemburga na področju lesne industrije. Bettel pa je med drugim omenil povezovanje gospodarskih zbornic obeh držav in možnost organiziranja skupnega poslovnega foruma.

Glede vojne v Ukrajini sta se premierja strinjala, da je treba delati za to, da kanali za pogajanja ostanejo odprti, toda po Golobovih besedah trenutno ne kaže, da bi bila Rusija pripravljena na to možnost. "Potrebna je pripravljenost obeh strani in ključna odgovornost je vedno na strani agresorja, agresor je tisti, ki mora narediti prvo potezo," je dejal.

Luksemburški premier je dodal, da je vojna v Ukrajini neupravičena in nesmiselna, da gre za vojno Putina proti Evropi, Zahodu in njunim vrednotam, čeprav vojne proti Rusiji po njegovih besedah ni želel nihče.

Bettel je sicer ob zahvali za povabilo izpostavil, da je bil na obisk povabljen skupaj z možem, kar je po njegovih besedah redko in kaže na odprtost in tolerantnost Slovenije. Dejal je še, da je Goloba povabil na obisk v Luksemburg in dodal, da je lahko tudi Evropa srečna, ker ima v času energetske krize v svojih vrstah med voditelji strokovnjaka na področju energetike.

Predsednik vlade Velikega vojvodstva Luksemburg 🇱🇺 @Xavier_Bettel: Najprej naj izpostavim, da sem zelo vesel, da ste na današnji obisk povabili tudi mojega soproga. Vidim, da je sprejemanje istospolnih oseb za vas zelo pomembna. pic.twitter.com/MNAuuSbyal — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 22, 2023

Luksemburškega premierja je popoldne v Vili Podrožnik sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Bettel poudaril pomen gospodarskega sodelovanja

Pomemben vidik slovensko-luksemburških odnosov je gospodarsko sodelovanje, je na sprejemu pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič poudaril Bettel. Predsednica DZ je izrazila prepričanje, da je današnje srečanje še okrepilo odnose med majhnima državama, ki si delita podobne vrednote, so sporočili iz DZ.

Tako Bettel kot Klakočar Zupančičeva sta izpostavila vlogo parlamentarne diplomacije, ki po besedah predsednice DZ temelji na povsem človeških in osebnih vezeh. Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da sta v parlamentih obeh držav že vzpostavljeni skupini prijateljstva.

Bettel je dejal, da je pomemben vidik odnosov med Slovenijo in Luksemburgom gospodarsko sodelovanje, pri čemer je med drugim omenil področje lesne industrije in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Po njegovih besedah je Luksemburg že vrsto let drugi najpomembnejši tuji investitor v Sloveniji, med luksemburškimi študenti pa je čedalje več interesa za Erasmus izmenjavo v Sloveniji.

Klakočar Zupančičeva je luksemburškemu premierju predstavila tri glavne točke njenega delovanja, ki so pravice otrok s posebnimi potrebami, skrb za živali in potreba za izboljšanja položaja starejših. Tudi po prepričanju luksemburškega premierja je treba poskrbeti za najranljivejše. Po njegovih besedah pa na področju pravic živali že zaradi prehrambene industrije potrebujemo zakonodajo na ravni EU, saj so na primer zaradi transporta informacije o izvoru lahko zavajajoče in se izgublja sledljivost.

Sogovornika sta se v pogovoru prav tako zavzela za vladavino prava, človekove pravice, boj proti lažnim novicam in vsem oblikam diskriminacije, so še sporočili iz DZ.