Gantar: Če bi vedel, kaj me čaka, bi močno razmislil, ali bi šel v to vlado

Na vprašanje, ali je zadovoljen v vladi, je minister za zdravje Gantar odvrnil, da če bi pred nekaj meseci vedel, kaj ga čaka, "bi močno razmislil, ali bi se spustil v to". "Lahko delamo veliko, lahko sprejemamo zahtevne odločitve, želim pa si, da bi lahko to počeli bolj umirjeno," je dodal.

"Skušam sprejeti, da se zdaj, če smo se že odločili za koalicijo, izogibamo nepotrebnim razdorom. Je pa res, da se bomo ob morebitnem nepotrebnem razgrevanju ozračja morali odločiti, ali želimo še naprej sodelovati. Moje mnenje je jasno, a odločitev bo morala sprejeti stranka," je dejal. Po njegovem mnenju je ta točka sicer blizu, poroča STA.

O Jelku Kacinu

Foto: STA Komentiral je tudi način komuniciranja vladnega govorca Jelka Kacina. "Kacin govori v imenu vlade, ne pa vedno v mojem imenu," pravi Gantar. Na vprašanje, ali ga tak način komunikacije moti, je odgovoril, da se mu zagotovo ne zdi primerna in po njegovem mnenju ne koristi nikomur. "Včasih človek pri tem razmišlja tudi o različnih možnih ozadjih takšnega ravnanja - zelo veliko naključij namreč v politiki ni," je dejal, poroča STA.

Po njegovih besedah se vsi zavedajo, da zaustavljanje življenja na enak način kot ob začetku prvega vala v tem trenutku verjetno ne pride v poštev, če to ne bi bilo res nujno. Treba je tehtati med zdravjem prebivalstva in vplivom na stanje v gospodarstvu, ki vpliva na vse in katerega posledice bomo čutili tudi na daljši rok, je opozoril minister.

"Kot kaže, bomo morali s to boleznijo živeti še dolgo časa"

Ob tem ima Gantar vedno več pomislekov o smiselnosti uvajanja rigoroznih ukrepov nasploh. "Kot kaže, bomo morali s to boleznijo živeti še dolgo časa, in vsakič, ko se bo pojavilo določeno število okuženih, verjetno ne bomo mogli zaustavljati življenja v državi," je dejal. Spomnil je na primer na zastoje v zdravstvu, ki so nastali v tem času, in na posledice, ki jih to prinaša.

Poudaril je tudi, da so na ministrstvu uvedbo aplikacije za spremljanje stikov z okuženimi zagovarjali, o njej niso nikoli razmišljali kot o uvajanju možnosti nadzora. "Gre sicer res za nekakšen poseg v zasebnost, na drugi strani pa ima vsak med nami pravico živeti v varnem okolju. Gre torej za kolizijo interesov posameznika in družbe kot celote," razmišlja Gantar, poroča STA.

Dotaknil se je tudi razmer v domovih za starejše, kjer čutijo kadrovsko stisko. "Pričakovati, da bo resornemu ministrstvu v enem ali dveh mesecih uspelo zagotoviti dovolj dodatnih kadrov, ni realno. Bi se pa moralo spremeniti ravnanje v domovih, kjer ponekod žal še vedno odklanjajo nujne ukrepe, kot je striktno ločevanje zdravih in obolelih," je opozoril. Zaveda se sicer, da nekateri domovi tega zaradi prostorskih omejitev ne zmorejo, po ocenah je takih približno tretjina.