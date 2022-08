Fortenova grupa v prvi polovici leta zabeležila rast prihodkov in dobička

Hkrati je konsolidirani EBITDA skupine za prvih šest mesecev leta 2022 presegel milijardo kun (132,7 milijona evra), kar je 74 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021, medtem ko je na enaki osnovi prilagojeni konsolidirani EBITDA zrasel za 19 odstotkov.

Najhitrejšo rast prihodkov v Fortenova grupi so v prvi polovici leta dosegle družbe poslovnega področja prehrane, medtem ko je EBITDA najhitreje rasel v poslovnem področju kmetijstva.

Turistična sezona skoraj na enaki ravni kot rekordnega leta 2019

Čisti dobiček obdobja je po izločitvi vplivov menjalnih tečajev znašal 12 milijonov kun (1,6 milijona evra) v primerjavi z izgubo v višini 213 milijonov kun (28,3 milijona evra) po izločitvi vplivov menjalnih tečajev, ki je bila izkazana v prvi polovici leta 2021. Obenem je imela Fortenova grupa ob koncu prvega polletja na računih 1,7 milijarde kun (225,6 milijona evra) gotovine, ob nadaljevanju dolgoletnega trenda razdolževanja pa je letošnje prvo polletje zaključila s 3,94-kratnim razmerjem med dolgom in dobičkom iz operativnega poslovanja.

"Z močno realizacijo v prvem polletju letošnjega leta se nadaljuje pozitiven trend, ki smo ga beležili celotno lansko leto, pri čemer pozitivno temeljno izboljšanje poslovanja pospešuje vključitev Mercatorja v Fortenovo. Ta temeljna rast je razvidna iz skupnih prihodkov skupine iz kontinuiranega poslovanja v prvem polletju 2022, ki so zrasli za 14 odstotkov, glede na enake rezultate brez upoštevanja Mercatorja. Ti odlični poslovni rezultati so bili ustvarjeni kljub negativnim vplivom inflacije na rast cen dela, energije in surovin ter posledično povečanih stroškov v dobavni verigi. Turistična sezona 2022 na Hrvaškem je skoraj na ravni rekordnega leta 2019, kar je velika dodatna spodbuda za naše rezultate, ki se bodo v celoti pokazali v tretjem četrtletju leta, ki je za nas najpomembnejše časovno obdobje," je polletne rezultate komentiral Fabris Peruško, član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Prehod na evro bo imel pozitiven vpliv

"V prihodnje bo pričakovani prehod na evro dodatno dolgoročno pozitivno vplival na kreditni profil skupine, saj bo po konverziji 80 odstotkov našega poslovanja ustvarjenega v evrih. Poleg tega bo odpravljeno valutno tveganje za naš dolg," je ocenil Peruško. Opozoril je tudi, da se postopek lastninskega preoblikovanja in odprodaje deleža Sberbank v Fortenova grupi nadaljuje ter da so bili v prvi polovici leta 2022 izpolnjeni zadnji predpogoji za odločitev sodišča o zaključku postopka izredne uprave v Agrokorju.

James Pearson, izvršni direktor Fortenova grupe za področje financ, je ocenil, da je imela skupina zelo pozitivno prvo polovico leta, saj se je osredotočila na tržno realizacijo in doseganje načrtovanih operativnih izboljšav.

"Po znatnem razdolževanju Fortenova grupe v letu 2021 s posli, povezanimi z Mercatorjem, poslovno skupino za zamrznjeno hrano, ter vrsto odprodaj stranskih dejavnosti in nepremičnin smo v letu 2022 nadaljevali z doseganjem višjih prihodkov in dobička iz poslovanja, kar je povzročilo nadaljnje zmanjšanje stopnje zadolženosti podjetja, ki je zdaj na ravni 3,94-kratnika in odraža naraščajočo finančno moč skupine," je povedal Pearson.