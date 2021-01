Fortejeva: Med epidemijo so vse slovenske bolnišnice ena bolnišnica

Državna sekretarka na @MinZdravje @AlenkaForte po delovnem obisku v Splošni bolnišnici Murska Sobota: "Namen obiska v Prekmurju je bila seznanitev z razmerami v bolnišnici, ki je zaradi #koronavirus izjemno obremenjena." pic.twitter.com/IwOB1mLmJo — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 17, 2021

Kot je povedala Fortejeva, so na ministrstvu opažali nesorazmerja po obremenitvi zaradi specifičnosti posamezne regije, zato opozarjajo na to možnost, da bolnišnice delujejo kot ena in da bolnike, za katere bi lahko bilo potrebno najbolj intenzivno zdravljenje, premeščajo v tiste regije in bolnišnice, ki še imajo prostor.

Fortejeva je vesela, da je strokovna javnost spoznala, da lahko v epidemiji pomagajo druge bolnišnice. Tako bo lahko soboška, kjer so kadri izredno obremenjeni, služila regiji v sestavi, kot je danes, da zdravstveni delavci ne izgorijo.

V soboški bolnišnici je danes 123 bolnikov s covidom-19, pred dnevi jih je bilo 150, kar kaže na rahel upad. Fortejeva je ob tem opozorila, da nas zadnji nekoliko boljši rezultati testiranj ne smejo zavesti in da moramo dosledno še naprej upoštevati vse ukrepe. Zaposlene v bolnišnici pa je pohvalila, ker naj bi se jih po napovedi cepilo do 80 odstotkov. "To je izredno spodbuden podatek, po katerem bi se morali zgledovati po vsej javnih zavodih v Sloveniji," je še dodala. Foto: STA

Velik kadrovski primanjkljaj

Ob tem se moramo zavedati, da ko govorimo posteljah, govorimo o skupinah zaposlenih, ki so za njimi, nobena bolnišnica pa jih nima dovolj. "To epidemijo zdravstveni delavci zmorejo samo zaradi velike požrtvovalnosti, s katero smo se lahko seznanili v tukajšnji bolnišnici," je še povedala država sekretarka ter pohvalila vodstvo in zaposlene.

Dejala je tudi, da so se seznanili z vizijo razvoja in strategijo, zato bodo po njenem mnenju tudi v regijski bolnišnici in vzhodni slovenski regiji dodatne možnosti za razvoj dejavnosti.

Državna sekretarka na @MinZdravje @AlenkaForte: "Vsak posameznik je odgovoren za stanje epidemije v Sloveniji. Vsi hočemo, da se otroci vrnejo v šolo in vrtce. Nosimo maske, izogibajmo se nepotrebnim stikom in pristopimo k cepljenju." — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 17, 2021

Dogovor, da lahko bolnišnice z velikim številom bolnikov s covidom-19 le-te pošljejo drugam, je pozdravil tudi direktor bolnišnice Bojan Korošec. Kot je povedal, so državni sekretarki razgrnili svoja videnja in opozorili na svoje težave, še posebej ker so regija, ki je najbolj obremenjena s covidnimi bolniki. Nakazali pa so tudi rešitve, saj je po njegovih besedah pritisk na zdravstvene delavce res velik.