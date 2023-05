Festival Okusi Vipavske vabi v Vipavsko dolino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Vipavi se danes začenja festival vina in kulinarike Okusi Vipavske. V dvorcu Lanthieri bodo obiskovalci lahko poskusili več kot sto različnih vipavskih vin 30 različnih vinarjev in tradicionalne vipavske jedi, ki jih bodo pripravili domači kulinarični mojstri, so sporočili iz RRA Rod Ajdovščina.