Festival Lent se vrača na Lent

Festival Lent, ki se v petek začenja v Mariboru, se vrača na nabrežje, po katerem je poimenovan. Po celoviti prenovi Lenta bodo letos lahko ponovno imeli oder pri Hiši najstarejše trte; postavili so ga ob reki na novo zgrajenem trgu. Glavni oder pa še vedno ostaja na Trgu Leona Štuklja.

Letošnji 32. festival, ki velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji, bo potekal med 21. in 29. junijem. Prvi mož festivala, direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina, je na današnji novinarski konferenci povedal, da so izjemno veseli, da se lahko z dogajanjem vrnejo na mesto, kjer je festival pred več kot tremi desetletji nastal.

"Še vedno smo največji festival v Sloveniji, nismo pa najbogatejši. Bogati pa smo, ker festival daje ogromno, tudi zastonj," je dodal.

Zadovoljen je tudi župan Saša Arsenovič, ki meni, da je prenova Lenta dosegla svoj namen približati ljudi reki Dravi, hkrati se je z "izčiščenjem" prostora ob Hiši najstarejše trte odprla možnost za izvajanje številnih dogodkov. "Dobili smo čudovit prostor, ki bo lahko zelo dobro funkcioniral. Nekoč bo tukaj stal tudi oder v vodi, urejen bo tudi stik z reko, verjetno bomo morali poskrbeti za celoletno oziroma poletno dogajanje tukaj na Lentu," je dejal.

Ob tem se je zahvalil vladi, ki je zagotovila denar za nujno potrebna vlaganja v Slovensko narodno gledališče (SNG) Maribor, dodatnih 120.000 evrov pa namenila Festivalu Lent.

Nastopile bodo številne glasbene zasedbe

Na Glavnem odru na Trgu Leona Štuklja bodo med drugim nastopili Magnifico, Perpetuum Jazzile in Plavi orkestar, gostil pa bo tudi Večer slovenske popevke, Disco opero, poklon Izštekanih 10 Vladu Kreslinu, Pink Floyd History ter odprtje in zaključek mednarodnega folklornega festivala Folkart s skupinami iz Indije, Nove Zelandije, Južne Koreje, Paname, Portugalske, Črne Gore in Slovenije.

V avditoriju lutkovnega gledališča, znanem kot oder Minoriti, bosta komedija in Jazzlent, ki med drugim pripelje v Maribor kraljico afropopa Fatoumati Diawara, kubanskega pianista Alfreda Rodrigueza in turško senzacijo Istanbul Sessions.

Festival uličnega gledališča Ana Desetnica na Lentu bo med 27. in 29. junijem z osrednjim dogajanjem na trgu pri Hiši najstarejše trte. Tam bo stal tudi novi oder, imenovan Oder pri Stari trti, za glasbene koncerte, med drugim hrvaške zasedbe Nemanja in slovenske Romachild.

V Mestnem parku vse v skladu z naravovarstvenimi zahtevami

Na drugi strani Lenta pri Vodnem stolpu bo znova Jurčkov oz. Večerov oder z rockom, v Sodnem stolpu bo mesto za intimnejša glasbena doživetja, stand up in otroške predstave bodo znova v Vetrinjskem dvoru, klasična glasba v Dvorani Union, na terasi Mariboxa študentski KMŠ Oder, v Mestnem parku pa festival ustvarjalnosti za družine in otroke Art Kamp. Rukavina je zatrdil, da pri slednjem upoštevajo vse naravovarstvene zahteve.

V okviru Festivala Lent bodo ponovno potekali tudi programi Živa dvorišča, Odprta plesna scena, StopTrik, Dokudoc in Rajzefirbčni sprehodi. Po promenadi na Lentu bo povorka Pihalnega orkestra Pošta Maribor, pri Benetkah pa "plaža" s predstavitvijo potapljanja.

Organizatorji vabijo obiskovalce, da za pot na festival koristijo javni prevoz. Tako kot na nedavno Borštnikovo srečanje in Operno noč bodo Slovenske železnice zagotovile dodatne vlake.