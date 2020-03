Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob soočenju s koronavirusom in omejitvah, ki veljalo, da bi njegovo širjenje omejili oziroma upočasnili, smo lahko slišali več zgodb z lepimi gestami, solidarnostjo in sporočilom, da ljudje v težkih časih znamo pomagati drug drugemu.

Ena takšnih je tudi izkušnja starejše gospe, ki se je odpravilo v trgovino s svojim kužkom. Pred trgovino je mlajšega fanta, ki pred njo skrbi za posamično vstopanje in ponuja razkužilo prosila, če bi lahko zanjo opravil nakup. Fant je prijazno privolil, gospa pa mu je dala vrečko in 10 evrov za kruh in jajca ter mu dejala, naj še zase kupi kakšno malenkost.

”Čez nekaj minut se je fant vrnil iz trgovine z vrečko, v kateri so bile naročene stvari, v rokah je imel sok in mami rekel, da je preostanek denarja v vrečki, se lepo poslovil in zaželel, naj ostane zdrava,” je zapisala ena od uporabnic na v skupini na Facebooku Slovenija zmore.

Šele doma opazila, da je v vrečki še vedno 10 evrov

Ko je njena mama prišla domov in želea pospraviti vsebino vrečke je opazila v njej svoj bankovec za 10 evrov, ki ga je dala fantu za nakup.

”Ne ve, kako bi se mu zahvalila za nepričakovano lepo potezo, kljub temu, da ni v takšnem pomanjkanju, da si ne bi mogla privoščiti hrane. Zato mu jaz tukaj izrekam ISKRENO ZAHVALO ZA NJEGOVO PRIJAZNOST,” je še zapisala uporabnica.

Njen zapis na Facebooku ima že več kot tisoč delitev.