Evropsko sodišče v zadevi koroških dečkov delno ugodilo starim staršem #video

Evropsko sodišče je ugodilo pritožbi, da postopek izdaje dovoljenja za rejništvo traja predolgo, kar pomeni kršitev pravice do poštenega sojenja. Država mora pritožnikoma plačati 6.500 evrov, zahtevala sta sicer okoli 85 tisoč evrov.

Pri rejnikih živita že šest let, tako dolgo se vleče tudi sodba

Začetek šest let trajajoče sage koroških dečkov sega v začetek leta 2016, mesec dni po tem, ko je mamo dečkov umoril njen partner in oče otrok. Babica je vlogo za rejništvo svojih vnukov vložila na CSD Slovenj Gradec, še pred koncem postopka pa so v položaj posegli na velenjskem centru in dečkoma poiskali rejniško družino, pri kateri živita še danes.

Po besedah stalne skrbnice Alenke Gabrovec sta dečka pri zelo ljubečih rejnikih v normalnem okolju.

Slovensko sodstvo kršilo konvencijo, ki se nanaša na dolžino postopka

Po šestih letih je primer prevzelo še Evropsko sodišče za človekove pravice. Ugotovili so, da se je v zadevi zgodila kršitev konvencije zaradi dolžine postopka za izdajo dovoljenja za rejništvo. S predolgimi postopki odločanja pa je država kršila pravico do poštenega sojenja.

Gre za klofuto slovenskemu sodstvu, meni Velimir Cugmas, odvetnik starih staršev. Evropsko sodišče tako ni ugodilo argumentu državnega odvetništva, da se je postopek zavlekel zaradi premalo izvedencev psihološke stroke, ki bi babico morali odobriti kot sposobno rejništva, je še pojasnil Cugmas.

Kršitev, povezanih s stiki z otrokoma, v Strasbourgu niso ugotovili

Strasbourško sodišče v zadevi sicer ni ugotovilo kršitev, ki bi zadevale stike z otrokoma, saj stari starši svoja vnuka vidijo nekaj ur vsak drugi teden v prostorih centra. To pa ne zadošča, želeli so si namreč bolj pogostih stikov brez nadzora. Kljub njihovim željam so poleg Ustavnega sodišča RS primernost stikov potrdili tudi na evropskem sodišču.

Ko bo sodba pravnomočna, bo država morala babici izplačati tri tisoč evrov za nepremoženjsko škodo in 3.500 evrov za sodne stroške.