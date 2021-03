Evropska poslanka iz Nemčije: Najverjetnejši bi lahko bil postopek proti Sloveniji zaradi STA

Kot je dejala Barleyjeva, je "najverjetneje, da bi lahko bil uspešen postopek za ugotavljanje kršitev glede prekinitve financiranja državni tiskovni agenciji", navaja STA.

EU je "le delno oborožena"

Kot je še dejala v pogovoru za avstrijski konservativni dnevnik Die Presse, je EU sicer le delno oborožena za to, da bi preprečila ukinitev neodvisnih medijev na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji. Obstaja sicer mehanizem, ki plačilo sredstev EU povezuje s spoštovanjem pravne države. "Ne vemo še, ali je mogoče poseči po tem mehanizmu tudi, ko gre za svobodo medijev," je še dejala Barleyjeva.

"Potrebujemo medije, ki razkrivajo nepravilnosti"

"Moje stališče je, da je za učinkovit nadzor nad proračunom EU potreben tudi neodvisni tisk. Potrebujemo medije, ki razkrivajo nepravilnosti. Sodišče EU mora odločiti, ali se bo to zgodilo," je po pisanju STA še dejala socialdemokratska evropska poslanka Barley. Nekdanja nemška pravosodna ministrica je še povedala, da je obramba pravne države in svobodnih medijev obveza njene nekdanje ministrske kolegice, sedanje predsednica Evropske komisije Ursule von der Leyen. In z dosedanjo strategijo predsednice Evropske komisije Barleyjeva ni zadovoljna.

"Odvisno je predvsem od komisije. Je varuh pogodb. Zagotoviti mora spoštovanje pogodb. In za to stori veliko premalo," je dejala evropska poslanka. Ob tem je dodala, da Evropska komisija ni nepolitična, v njej imajo večino konservativci, kar je po njeni oceni privedlo do napačnega ravnanja glede vlad v Varšavi, Budimpešti in Ljubljani.

Podpredsednica Evropskega parlamenta je sicer za Die Presse izrazila pesimizem, da bi lahko Janšo in njegove podpornike zaradi sovražnih napadov na posamezne novinarje prek družbenih omrežij sankcionirali, še piše STA.

Evropski parlament bo danes popoldne na plenarnem zasedanju razpravljal o svobodi medijev v Sloveniji. Sprva načrtovano razpravo o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in Madžarskem so na pobudo evropskih socialdemokratov konec minulega tedna razširili tudi na Slovenijo.