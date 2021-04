Vlada je v petek sporočila, da s 30. marcem s položaja glavnega zdravstvenega inšpektorja razrešuje Mehikića. Na ministrstvu za zdravje so v torek za STA pojasnili, da je vlada to storila, ker je bil Mehikić izbran na razpisu za prosto delovno mesto in bo s svojim znanjem in izkušnjami okrepil ekipo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

"Minister se je glavnemu inšpektorju zahvalil za pomoč in sodelovanje," so dodali. Kot je razvidno s spletne strani inšpektorata, je Kompanova že zdaj zaposlena na inšpektoratu kot inšpektorica v sektorju za strategijo in planiranje, piše STA.