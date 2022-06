Znano je, kdo bo novi direktor Sove

Kadivnik je sicer veljal za drugega človeka Sove, proti kateremu je bila v času vlade Mira Cerarja in takratnemu direktorju Zoranu Klemenčiču vložena anonimna ovadba, še poročajo na spletni strani portala.

Navajajo še, da so takratnemu premierju namreč "zaskrbljeni uslužbenci Sove" posredovali "naznanilo suma kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije direktorja Sove", ki so ga pred tem poslali Komisiji za preprečevanje korupcije.

Ovadba zaradi zlorabe položaja pri službenih stanovanjih

Kadivnik je zaradi tega vložil kazensko ovadbo zoper neznane uradne osebe zaradi kaznivega dejanja krive ovadbe na njegovo škodo in izdaje tajnosti. Anonimni pisci so mu namreč med drugim očitali zlorabo položaja pri pridobitvi službenega vladnega stanovanja ter pri posredovanju pridobitve službenih stanovanj za tretje osebe.

V Sovi decembrsko zabavo zanikali, inšpektorat drugačnega mnenja

Decembra lani je v času strogih epidemioloških ukrepov na gradu Strmol potekalo druženje v organizaciji Sove, o čemer smo poročali tudi na našem portalu:

Gostje so se najprej družili na terasi, potem pa so jim v notranjosti gradu pripravili slavnostno večerjo. Med njimi je bilo tudi več kuharjev in natakarjev, ki so jih tja poslali z Brda.

Na Sovi so vztrajali, da so imeli zgolj delovni posvet, ne prednovoletne zabave, zanimivo pa je bilo tudi to, da so srečanje označili s stopnjo tajnosti.

Zdravstveni inšpektorat je takrat menil drugače. Odgovorni osebi, direktorju Sove, so izdali prekrškovno odločbo z izrekom globe, ki je bila tudi plačana, še pišejo na spletni strani.