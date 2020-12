Inšpektorat nad Sovo zaradi tajnega dogodka na gradu Strmol #video

Na terasi grada Strmol so po navedbah Dnevnika v četrtek pozno popoldne gorele bakle, okoli 20 gostov je prišlo v formalnih, večernih garderobah, piše STA. Z gradu Brdo so poslali več natakarjev in kuharjev, eden izmed hodov večerje pa naj bi bila po pisanju časnika tudi kuhanje pred gosti. Po neuradnih informacijah je šlo za predpraznični sprejem zunanjih partnerjev Sove.

Dogodek je Sova označila za delovni posvet, na katerem so si izmenjevali mnenja in pobude, in ga označila za tajnega. Kot so pojasnili, mora agencija "ne glede na zaščitne ukrepe in omejitve, namenjene zajezitvi širjenja okužbe s sars-cov-2, tudi v času epidemije izvajati svoje zakonsko določene naloge, tudi s tovrstno obliko dela. "Uradne osebe agencije morajo opravljati z zakonom določene naloge, tudi če je njihovo izvajanje povezano z večjo nevarnostjo za njihovo varnost, zdravje in življenje," so dodali.

Za delovni posvet na gradu Strmol so se odločili, so še pojasnili, prav zaradi epidemioloških razmer. V protokolarnem objektu je Sova namreč lahko "zagotovila z vidika zaščitnih ukrepov varno izvedbo delovnega posveta". Če ne bi bilo epidemije, bi bil posvet na sedežu agencije.

Dogodek je potekal na gradu Strmol, enem od prestižnih slovenskih protokolarnih objektov. Foto: zajem zaslona

Na Sovi potrdili pogostitev udeležencev

Za Dnevnik so na Sovi še dodali, da jo je grad Strmol omogočil na terasi, "torej na prostem, stoje in na medosebni razdalji". Hkrati so pojasnili, da se odlok o omejitvah gibanja in združevanja ne nanaša na državniške naloge. Zato po mnenju Sove za srečanje niso potrebovali nobenega dovoljenja.

Da so na izrecno zahtevo naročnika, ki je zagotavljal, da ima vsa dovoljenja za izvedbo protokolarnega dogodka s stopnjo tajnosti, izvedli gostinsko storitev, je za časnik potrdil tudi v. d. direktorja javnega gospodarskega zavoda Brdo Marjan Hribar. Toda dovoljenja na Brdu nazadnje niso prejeli: "Po preučitvi ugotavljamo, da nam naročnik omenjenega dovoljenja zaradi tajnosti dogodka predhodno ni posredoval," je pojasnil in zagotovil, da v JGZ Brdo sicer v celoti spoštujejo priporočila in odloke v zvezi z epidemijo covida-19.

Dnevnik se je z vprašanjem, ali je takšna slavnostna pogostitev v skladu z omejitvami, obrnil tudi na zdravstveni inšpektorat. Odgovora niso dobili, bodo pa na podlagi njihovega novinarskega vprašanja uvedli inšpekcijski postopek, še piše STA.