Europark je praznoval bleščečih 22

Pretekli konec tedna so v mariborskem Europarku proslavili že 22. rojstni dan . Obiskovalce sta za lep vstop v jesenski čas in novo šolsko leto pozdravila letošnja zmagovalca šova Znan obraz ima svoj glas. Fanta iz dueta BQL sta številne zbrane na noge spravila s skupino BUDALE .

Koncert fantov BQL & BUDALE je pritegnil številne obiskovalce. Foto: Bojan Mihalič

Praznovanje se je nadaljevalo v soboto, ko je Europark obiskal priljubljeni Žan Serčič z bendom. Najbolj vroč pevec na sceni je svojimi hiti dodobra razgrel obiskovalce. Pripravili so tudi številne aktivnosti in zabaven program za najmlajše. Rojstni dan seveda ni minil brez sladke pozornosti za obiskovalce.

Simona Mandl, center managerka Europarka v družbi BQL & BUDALE. Foto: Bojan Mihalič

Priljubljeni Žan Serčič je razgrel Europark. Foto: Bojan Mihalič

Zabavna razstava ogledal in lepotni kotički

Obiskovalci so se letos zabavali na razstavi ogledal in se ustavili v lepotnih kotičkih. Med drugim so se dame naličile pri spretni vizažistki, gospodje so se ustavili pri brivcu. V otroškem lepotnem kotičku so skrbeli za poslikave obraza in urejanje pričeske, na voljo pa so bili tudi brezplačni tatuji za otroke.

Ustvarjalna delavnica. Foto: Bojan Mihalič

Ustvarjalna delavnica, koncert in predstava za najmlajše

V Europarku so kot običajno pripravili pester program za najmlajše. Ti so si na ustvarjalni delavnici lahko izdelali ogledalo in skupaj z Romano Krajnčan zapeli njene najbolj znane skladbe. Po koncertu je sledila še otroška predstava Princeska Zala in vitez Rok, med katero so otroci princeski pomagali rešiti starodaven urok in si s tem prislužili vabilo na poroko.

Koncert Romane Krajnčan. Foto: Bojan Mihalič

Vstop v september z razstavo zelišč

V mariborskem nakupovalnem središču ne počivajo in že načrtujejo pestro jesensko dogajanje. Obiskovalci si še danes, 6. septembra, na osrednjem prireditvenem prostoru lahko ogledajo razstavo zelišč, ki so jo pripravili v sodelovanju z Društvom zeliščarjev Maribor. Predstavili bodo sveže rastline, suha zelišča in začimbnice. Danes ob 17. uri si bodo obiskovalci na delavnici lahko zmešali svojo čajno mešanico ali ustvarili zeliščni kopalni mošnjiček za jesensko razvajanje.

Novost v Europarku: odprtje trgovin Hugo Boss in Slowatch Ob koncu septembra modni navdušenci ne smete zamuditi modne revije jesensko-zimskih trendov. Najbolj zaželene modne kose bo izbrala urednica revije Grazia in modna poznavalka Špela Štamol. V Europark prihajata tudi trgovini modnega koncerna Hugo Boss, ki se je razdelil na dve blagovni znamki: Hugo prinaša sproščene in igrive kolekcije, Boss ostaja sinonim za brezčasno eleganco. Sredi oktobra se bo odprla še trgovina Slowatch z ročnimi urami in nakitom priznanih blagovnih znamk. Več informacij o aktualni ponudbi in prihajajočem dogajanju najdete na spletni strani www.europark.si ter družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

