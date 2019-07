ESS bo obravnaval pokojninsko novelo in novelo zakona o trgu dela

Pri moških bi se odmerni odstotek za pokojninsko osnovo za 40 let pokojninske dobe s 57,25 odstotka postopno dvignil na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja. Predlog tudi navaja, da bi bila pokojnina za upravičenko ali upravičenca 1,36 odstotka višja za vsakega otroka, a največ za tri otroke. Pri tem naj bi postavili pogoj, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji predčasno. Še vedno pa bi ostala v veljavi tudi sedanja možnost, po kateri se lahko zaradi otroka upokoji prej.

Dogovorili naj bi se tudi za zvišanje minimalnega nadomestila za brezposelnost

Prva tri leta v delovnem razmerju po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev bi upravičenec po predlogu poleg plače prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine in po preteku treh let 20 odstotkov. Temu delu pa nasprotuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Zavzemajo se namreč za takšno ureditev dvojnega statusa, po kateri bi upokojeni obrtnik lahko prejemal polno pokojnino, hkrati pa nadaljeval svojo dejavnost in plačeval stoodstotne prispevke in davke.

Na sindikalni strani nimajo večjih pripomb, medtem ko naj bi bilo pri urejanju trga dela več odprtih vprašanj. Dogovorili naj bi se tudi za zvišanje minimalnega denarnega nadomestila za brezposelnost s 350 na 530 evrov.