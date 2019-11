V Celju se začenja erotični sejem

Na celjskem sejmišču se bodo občinstvu na šovih in ekskluzivnih delavnicah predstavila znana in nagrajena imena zabavne industrije za odrasle, kot so Rocco Siffredi, Veronica Avluv, Christiana Cinn, Cherry Kiss, Laura Fiorentino, Martina Smeraldi, Franco Roccaforte, Michael Stefano, Amandha Fox in Lisa Amane.

Za obiskovalce sejma bosta na voljo večera z avdiovizualnim šovom, ki bosta spominjala na dogajanje v diskoteki ali na velikem koncertnem dogodku. Seks šovi bodo med drugim vključevali nastope v živo z avdiovizualnimi učinki, lučmi, laserji, ognjem in vizualizacijami.

Celjski sejem je letos k sodelovanju povabil partnerja, podjetje Temma-X, ki ima izkušnje z organizacijo velikih dogodkov, med drugim z mednarodno priznanim tolminskim festivalom MetalDays.