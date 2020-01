Erjavčevo zapletanje: vse to zaradi kongresa stranke? #video

"Karl Erjavec si politične točke pred prihajajočim kongresom DeSUS nabira na plečih naših vojakov," obrambnemu ministru zaradi neodločnih besed in dejanj v zadnjih dneh očitajo opozicijski poslanci. Odločno so obsodili tudi to, da včeraj popoldne niti poslanci na zaprti seji odborov za obrambo in zunanje zadeve niso vedeli, da so naši vojaki že v zraku. Politični boj pred kongresom, ki bo prihodnjo soboto, sicer spremljamo že od jeseni, napetost pa se zdaj še stopnjuje.

Včeraj so več kot tri ure poslanci sedeli v strogi tajnosti in poslušali, kaj se dogaja s šestimi vojaki, ti so bili po njihovih informacijah še vedno v iraški bazi v Erbilu. In če je obrambni minister Karl Erjavec še v torek, 10 ur pred napadom na bazo, pred kamere prišel z informacijo, da bi bil samostojen umik napaka in da ga ne bo, je naslednji dan po videokonferenci, kjer so tudi predsedniku Borutu Pahorju vojaki iz Iraka zatrjevali, da gre za navaden dan v službi, sprejeli odločitev o umiku.

Tako so se naši vojaki sinoči vrnili domov. (Video: Planet TV)

Erjavec je v sredo sicer dejal, da je za vojake bistvenega pomena to, da pridejo v tretjo državo. A včeraj po večurni seji njegova pojasnila niso bila jasna nikomur - niti poslancem na seji za zaprtimi vrati. Čeprav je zatrjeval, da vojaki čakajo v bazi v Erbilu, so bili ti na poti v Ankaro. Informacije o premiku vojakov pa je obrambni minister zamolčal zaradi varnosti.

"Slovenija je med zavezniki videti nekredibilna"

Samo Bevk, predsednik odbora za obrambo, meni, da ni bilo potrebe o obveščanju, ker je šlo za visoko varnostno tveganje. Kot sam pravi, bi lahko kdo odšel iz sejne sobe in bi v tistem trenutku že vsi izvedeli, kaj se z našimi vojaki dogaja, tudi Iran.

Da je bilo reševanje naših vojakov Erjavčev politični šov pred kongresom, pa menijo v SDS. "Erjavec je državo očitno vzel za talko svojih političnih igric, ki bodo epilog doživele prihodnjo soboto na kongresu. Slovenija je videti nekredibilna med zavezniki," meni Žan Mahič iz vrst SDS in član odbora za obrambo.

"Zelo očitno je, da Erjavec to počne že nekaj mesecev in v škodo funkcije, ki jo opravlja v vladi," pa je dejal Ivo Vajgl, nekdanji zunanji minister in evroposlanec. Tudi v škodo naših vojakov, je dodal nekdanji član DeSUS in pristavil, da je bilo ravnanje vseh akterjev ravnanje v paniki in brez koncepta. Je pa Erjavčev šov zedinil levi in desni politični pol.