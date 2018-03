Epilog neprimernega vedenja v Planici: opomin pred odpovedjo #DRI #video

Novinarko oddaje Svet na Kanalu A je med javljanjem v živo iz Planice minuli petek obkrožila skupina opitih moških in ji postavljala opolzka vprašanja. V skupini je bil tudi Veber.

V DRI so v ponedeljek v sporočilu na svoji spletni strani zapisali, da se nihče od zaposlenih v DRI dogodka ni udeležil službeno ter da jih je "vsebina prispevka iz Planice, ki so ga objavili v oddaji Svet na Kanalu A, osupnila".

Navedli so, da se v DRI od vseh zaposlenih pričakuje spoštljiv odnos do vseh deležnikov, da nespoštljivo in neprimerno ravnanje absolutno obsojajo in obžalujejo ter da se novinarki Tjaši Petrič, poslanki Alenki Bratušek, ki so jo moški tudi omenjali, uredništvu oddaje Svet na Kanalu A in vsem, ki jih je nespoštljivo vedenje prizadelo, iskreno opravičujejo.

V ponedeljek sta se dva od akterjev s posnetka srečala z novinarko in se ji opravičila.

Vebrovo vedenje ocenjujejo kot skrajno neprimerno

Danes se je z dogodkom na izredni seji seznanil nadzorni svet DRI. Kot so zapisali v sporočilu na spletni strani DRI, so se med drugim seznanili z očitki o neracionalni porabi reprezentančnih sredstev, z Vebrovimi pojasnili in dejstvom, da sta se član poslovodstva (osebno) in družba (prek javne objave) za dogodek opravičila.

Foto: DRI "Nadzorni svet vedenje člana poslovodstva Tadeja Vebra ocenjuje kot skrajno neprimerno in ga kot takega najstrožje obsoja. Ugotavlja tudi, da je s sodelovanjem v dogodku kršil določbe etičnega kodeksa družbe," so zapisali.

Nadzorni svet je na podlagi doslej znanih ugotovitev Vebru izdal pisni opomin pred krivdno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter ga izrecno opozoril, da ga bo odpoklical z mesta člana poslovodstva, če bo med trajanjem pogodbe o zaposlitvi ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja oziroma če bodo ugotovljena nova dejstva v zvezi z obravnavanim dogodkom.

Nadzorni svet je tudi sklenil, da Vebru prepove uporabo sredstev za reprezentanco.

"Zavedajoč se neprimernosti vedenja in obžalujoč storjeno dejanje, ki je načelo ugled DRI, je član poslovodstva Tadej Veber na današnji seji podpisal izjavo, s katero se je v dobrodelne namene odpovedal izplačilom, ki mu pripadajo od uspešnosti poslovanja, ki zapadejo v plačilo v letu 2018," so še navedli.

Minsiter je pričakoval odstop

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, v njegov resor spada tudi DRI, se je na odločitev nadzornikov odzval v objavah na Twitterju, v katerih je zapisal, da je nad odločitvijo nadzornega sveta razočaran ter da je pričakoval odstop člana poslovodstva oz. odločnejše ukrepe nadzornega sveta.

"Menim, da takšno ravnanje ni primerno in sprejemljivo za člana poslovodstva, ob tem pa sem zaskrbljen tudi zaradi tako visoke tolerance do zlorabe alkohola v naši družbi," je še zapisal.