Elektronsko poslovanje na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja

V današnjem času, skoraj ni dneva, da ne bi slišali, ali kaj prebrali na temo digitalizacije. O digitalizaciji govorimo prav vsi in povsod – na delovnem mestu, doma, celo s prijatelji. Nastala situacija je, tudi zaradi virusa pospešila postopek ureditve in sklenitve dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d., kjer so razvili možnost elektronskega poslovanja in tako omogočili vsem njihovim članom in tudi nečlanom, urejanje dodatnega pokojninskega zavarovanja po digitalni poti.