DUTB s tožbami nad uporabnike PLAC, ki od koalicije pričakujejo zaščito #video

Uporabniki PLAC, Participativne ljubljanske avtonomne cone, so prejeli več tožb s strani Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Uporabniki PLAC so tožbe označili za zahrbtno dejanje, posledično dialog po njihovi oceni ni mogoč. Vladno koalicijo ob tem pozivajo, da preprečijo izvajanje pritiskov na PLAC.

Spomnimo: v začetku septembra so zapuščene prostore stavbe na Linhartovi cesti 43, kjer je bila nekdaj ljudska kuhinja, zasedli aktivistke in aktivisti. Po zaprtju Roga so v stavbi, ki je namenjena rušenju, na zemljišču pa je načrtovana gradnja stanovanjskih objektov in objektov za starostnike, ustvarili novo zatočišče vseh, ki verjamejo, kot pravijo, v alternativno kulturo, kreativnost in svobodo. DUTB, ki je lastnik in upravljavec stavbe, uporabnikom ob tem grozi z uporabo vseh dopustnih pravnih sredstev.

Šestiinštirideset posameznikov prejelo tožbo s strani DUTB

Družba za upravljanje terjatev bank je za uporabo prostorov nekdanje ljudske kuhinje, ki je bila predvidena za rušenje, od Participativne ljubljanske avtonomne cone pred dnevi zahtevala šest tisoč evrov mesečne uporabnine, čemur se je avtonomna skupnost uprla. Odgovora ni bilo, vse do tega tedna, ko je 46 posameznikov prejelo tožbo DUTB za motenje posesti.

"Med 46 so tudi novinarji, oseba, ki nikoli ni bila v tem prostoru, mladoletne osebe in ostali. Tožbenemu zahtevku je priložen tudi DVD, na katerem so neznani ovaduhi zbrali fotografije tožnikov in jih izbirali za tožbo posameznikov po meni neznanem kriteriju," je povedala profesorica in aktivistka Sandra Bašič Hrvatin.

Kot so pojasnili na DUTB, gre za osebe, ki so bile prvi in drugi dan nepooblaščene in protipravne zasedbe v objektu prisotne, ob tem pa so dodali, da ima vsaka tožena stranka možnost odgovora na tožbo in pojasnila, zakaj se je na posesti nahajala. Po njihovih besedah so bile tožbe vložene šele po sestanku s predstavniki PLAC, ki se niso predstavili in ko je postalo jasno, da sporazumna rešitev spora ni možna.

Koalicijo pozvali naj ukrepa

"To, kar si je privoščil DUTB, ni slika te koalicije in ne sme biti slika te koalicije," je jasna poslanka Levice, Nataša Sukič.

Uporabniki PLAC so tožbe označili za zahrbtno dejanje, posledično dialog po njihovi oceni ni mogoč, pokazali ga bodo s tem, da tožbe umaknejo. Vladno koalicijo ob tem pozivajo, da preprečijo izvajanje pritiskov na PLAC.

Podpredsednica DZ je sicer obljubila, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da vlada stopi naproti civilni družbi, ki je nemočna, nima finančnih zaledij in se nima proti takim finančnim gigantom s čim boriti.